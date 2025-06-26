У моду повертаються сукні з 2000-х років: як виглядають забуті плаття

Цього літа в моду вриваються сукні, які колись носила Брітні Спірс та Крістіна Агілера. Актуальними знову будуть джинсові плаття, асиметричний крій та сукні з рюшами.

Ці моделі трохи осучаснили, але все одно в них відчувається естетика нульових, тож всі модниці вважають ці плаття найбажанішими у літньому гардеробі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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У літню пору сукні є важливим елементом гардероба, тому радимо звернути на них увагу. Вони легкі, стильні та чудово поєднуються з різним взуттям.

Джинсова сукня

Сукня з деніму була дуже популярною в нульових і тепер знову повертається в тренди. Джинсові сукні часто любила носити Брітні Спірс, яка була прикладом мільйонів шанувальників у 2000-х роках.



Сукні з нульових, які знову в моді / Фото Vogue

Сукня бохо

Легкі та романтичні плаття в моді цього року ще від початку весни, тому для нас це вже не новинка, але естетику цих суконь успадковано з нульових років. У той час плаття бохо були неймовірно популярними. Їх часто носили на собі сестри Олсен, поєднуючи з сандалями на плоскій підошві.



Сукні з нульових, які знову в моді / Фото Vogue

Плаття з рюшами

Таку сукню точно пам’ятають ще з нульових, бо в той час її носили всі. Обирайте цього літа модель в нейтральному кольорі, з хвилястими рюшами на подолі спідниці, рукавах чи талії.



Сукні з нульових, які знову в моді / Фото Vogue

Сукня-комбінація

Колись в нульових таку сукню одягали верхнім шаром під футболку та джинси. Тепер білизняний стиль плаття є повноцінним елементом гардероба.



Сукні з нульових, які знову в моді / Фото Vogue

Обтисла мінісукня

Пік популярності маленької чорної сукні припав на 2000-ні роки. Тепер вона з’явилася в колекції суконь на 2025 рік. Плаття варто носити з босоніжками на плоскій підошві чи туфлями на підборах.



Сукні з нульових, які знову в моді / Фото Vogue

До слова, довершити всі ці сукні можна аксесуарами, які створюють дорогий вигляд. Які аксесуари придбати на літо – читайте в нашому матеріалі.