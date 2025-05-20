Антитрендові плаття на випускний 2025: вони безнадійно вийшли з моди

Вже чимало дівчат готуються до випускного, обираючи для себе відповідне плаття. Величезне різноманіття фасонів часом може збити з пантелику, тому для того, щоб не помилитися з вибором, радимо звернути увагу на кілька суконь, які вже давно вийшли з моди.

Щоб не виглядати старомодно, вам однозначно треба знати про сукні на випускний, які вже давно втратили актуальність, пише 24 Канал. Вони дешевлять образ, тому їх краще оминати.

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Правильне плаття підкреслює індивідуальність та відчуття стилю, але якщо одягнути застарілу річ, то про красивий та модний образ можна забути. Антитрендова сукня здатна не лише зіпсувати аутфіт, але й додати кілька зайвих років.

Кожна дівчина хоче мати на випускному красивий вигляд, тому варто відмовитися від застарілих моделей на користь трендовим сукням, які цього року є модними та затребуваними. У нашій добірці ми визначили 3 сукні, які вже давно ніхто не носить.

Пишні спідниці

Такі сукні були колись актуальними, а пишне плаття хотіла одягнути кожна випускниця, втім зараз мода на таку річ згасла. Варто відмовлятися від суконь з пишними спідницями, воланами, камінчиками, бісером та лелітками на корсеті.



Антитрендові сукні, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Застаріле мереживо

Сукні з мереживом є модними у 2025 році, але за їхньою трендовістю стоїть актуальний фасон сукні. Плаття з мереживом, яке спадає з плечей та прозора спідниця в невідповідному кольорі, здатні зіпсувати випускний вечір.



Антитрендові сукні, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Об’ємні рукави-буфи

Плаття з об’ємними рукавами здатні надати образу помпезності, втім у 2025 році такий фасон є застарілим та неактуальним. Не радимо приміряти на собі плаття в будь-якій довжині з величезними рукавами-буфами, щоб не зіпсувати собі свято.



Антитрендові сукні, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Натомість радимо звернути увагу на плаття з вирізами, коктейльні варіанти чи сукні з відкритими плечима. Такі фасони є актуальними й бажаними на випускний вечір.