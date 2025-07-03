Найкращі тканини для літа: що не парить у спеку
- Тканини, такі як бавовна, льон, бамбук і віскоза, добре підходять для спекотної погоди, оскільки вони дозволяють шкірі дихати і регулюють температуру тіла.
- Синтетичні матеріали, такі як поліестер, акрил і нейлон, слід не носити у спеку.
Влітку важливо правильно підбирати одяг. Не останню роль в цьому виборі відіграють тканини з яких виготовлені речі.
Річ у тім, що є матеріали, які абсолютно не підходять для спекотної погоди. Адже вони не дозволяють шкірі дихати і перегрівають тіло, пише 24 Канал.
Читайте також Найкращі зачіски на спекотне літо: ви маєте їх спробувати
У більшості такі негативні характеристики притаманні саме синтетичним тканинам. Натуральні ж матеріали навпаки, доволі добре підходять для літа.
Бавовна
Це тканина, що дійсно "дихає". Вона дуже приємна до тіла і добре вбирає вологу.
Який одяг варто купувати влітку / Фото Pexels
Зверніть увагу! Бавовна може доволі довго сохнути після прання, врахуйте цей фактор.
Льон
Льон – легкий повітропроникний матеріал, що швидко сохне. Водночас він не є дуже практичним для носіння. Річ у тім, що льон доволі сильно мнеться.
Бамбук
Цей матеріал доволі рідкісний для наших широт. Проте він прекрасно підходить для літа.
Бамбукова тканина дуже м'яка і приємна до тіла. Вона добре регулює температуру, дозволяючи почувати себе комфортно навіть у найсильнішу спеку.
Які тканини парять / Фото Pexels
Зауважте! Бамбукова тканина доволі дорога.
Віскоза
Віскоза вважається полу натуральною тканиною. Річ у тім, що вона штучна, але виготовлена не з синтетичних матеріалів.
Ця тканина має безліч переваг. На літо потрібно обирати речі, зокрема, і піжами саме з такого матеріалу.
Важливо! Влітку варто уникати таких тканин як поліестер акрил та нейлон. Вони створять справжню сауну для вашого тіла.