Найкращий вибір на літо: 4 тканини, які допоможуть пережити спеку

У липні завжди сильно спекотно, тому варто обирати одяг, який не буде парити. Коли стовпчики термометрів перевищують +30°C, тоді варто обов’язково звертати увагу на комфортні речі, які зможуть полегшити перебування на вулиці.

Справжнім порятунком стає одяг з натуральних тканин, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Ці речі є легкими, повітряними та приємними до тіла. Фахівці склали список матеріалів, до яких варто придивитися під час складання літнього гардероба.

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Бавовна

Ця натуральна тканина чудово пропускає повітря та швидко вбирає вологу. Ніжний матеріал є приємним до тіла й дозволяє у спеку шкірі дихати й не перегріватися. Рекомендовано обирати світлі відтінки, оскільки на бавовні можуть залишатися плями від поту.

Льон

Лляне вбрання є мастхевом на кожне літо. Матеріал має багатьох поціновувачів завдяки антибактеріальним та гіпоалергенним властивостям. Він не викликає подразнень та тілі чи неприємних відчуттів. Тканина швидко вбирає вологу та висихає. Втім, льон має один вагомий недолік – він дуже сильно мнеться, тому його часто потрібно прасувати.



Речі з льону дуже популярні влітку / Фото Elle

Шовк

Матеріал підійде для всіх, хто любить елегантність в образах. Шовк має струмливий та легкий блиск, тож є фаворитом багатьох модниць. Тканина має ще одну перевагу – здатна регулювати температуру тіла.

Зауважте! У деяких випадках речі потрібно прати саме у холодній воді. Найкраще дотримуватись інформації, що вказана на ярличку.

Шамбре

Ця тканина є найкращою альтернативою класичному деніму, оскільки дарує відчуття комфортну в задушливі дні. Шамбре добре пропускає повітря, не парить й тримає форму. Стилісти радять купувати на літо сорочки, сукні чи комбінезони.