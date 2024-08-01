Наче показ мод: тікток шаленіє від нового тренду, до якого долучились навіть олімпійці

1 серпня 2024, 18:55
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Від любительок моди до олімпійських спортсменів – зараз усі в тікток шаленіють від тренду "Paging Dr. Beat".

У чому суть модної тенденції та як виглядають найпопулярніші ролики, дивіться у добірці від Lady 24.

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Що відомо про тренд "Paging Dr. Beat"

Стрічку тікток ось уже кілька тижнів захоплюють ролики під звук "Paging Dr. Beat". Це ремікс треку 1984 року, який завдяки соцмережі отримав друге життя.

Під мелодію пісні користувачі тікток змінюють свої образи, влаштовуючи справжні покази мод та збираючи мільйони переглядів. І чесно кажучи, це не дивно, адже дивитися за цими перевтіленнями захопливо.

Як виглядають трендові ролики: дивіться відео

Тим більше, що до тренду долучаються майже усі – від любительок моди до олімпійських спортсменів.

Ті, хто цікавиться модою та полюбляє створювати цікаві луки, почуваються у цьому тренді максимально органічно. Так, одна дівчина похизувалась яскравими та неординарними вбраннями, які вона має.

Дівчина показала свої божевільні образи: дивіться відео

@cvazzana How did I do??? Wanted to try this trend️ #dressup #nyc #fancynancy #fyp #tiktokfashion #styleinspo #whattowear #maximalist #howtostyleclothes #maximalism #overdressed ♬ original sound - kasane teto

Однак спортсмени теж не відстають. Вони показують форму, яку їхні країни розробили для цьогорічних змагань.

Олімпійська спортсменка долучилась до тренду: дивіться відео

@dasha_tofu More olympic kit content #teamaus #olympics2024 #parisolympics2024 #olympicspirit #olympics ♬ original sound - kasane teto

Український спортсмен Олексій Середа бере участь у тренді: дивіться відео

@oleksii_sereda

First boy in this trend ))

♬ original sound - kasane teto

Також особливо популярними є парні версії тренду, де хлопці та дівчата разом демонструють свої образи. Деякі з них є гумористичними. Так, одна пара пожартувала про різницю між чоловічими та жіночими луками влітку.

Пари беруть участь у тренді: дивіться відео

@vavinchi

♬ original sound - kasane teto

Хлопці та дівчата роблять відео разом: дивіться ролик

@komyshan.ka @Андрій Кома ♬ original sound - kasane teto

Водночас деякі користувачі ще більше розширюють межу креативу та вигадують тематичні відео.

Хлопець показав луки, натхненні книжками: дивіться відео

@shyianvik взяв ідею у @ЧитАня ♬ original sound - kasane teto

До прикладу, один з користувачів тікток зібрав образи, натхненні книжками. Зокрема, він одягнувся у стилі творів "Я бачу, вас цікавить пітьма" та "Сім чоловіків Евелін Г'юґо".

Автор: Олеся Філоненко