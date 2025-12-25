Але саме в цих стриманих формах і відчувається новизна – знайомі силуети виглядають напрочуд свіжо. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Vogue.

Які тренди деніму будуть у 2026 році?

Класичні прямі джинси

Кетрін Голстін з Khaite показала прямі джинси ідеальної довжини в насиченому темно-синьому кольорі, доповнивши їх гостроносими човниками відтінку іриски, червоним кейпом, що водночас нагадував шкіряну куртку, і клатчем.

Так отримали образ, який органічно виглядає і як вечірній, і як розслаблений – але бездоганно зібраний варіант для виходу.



Класичні прямі джинси / Фото Khaite

Мініспідниця, що ледь торкається стегна

Нове бачення деніму представив і Джонатан Андерсон для Dior. У центрі уваги – мініспідниці з необробленими краями, що ледь торкаються стегон.

Їх подано не як підліткову базу, а як предмет розкоші в стилізації з сучасними варіаціями культового жакета Bar.



Мініспідниця / Фото Dior

Злегка широкі джинси



Злегка широкі джинси / Фото Instagram Torisheju

Укорочені джинси

Розвиваючи закладений попередниками "денім-код", у Celine Майкл Райдер залишив джинси максимально прилеглими та почав експериментувати з довжиною штанин.

Так з'явилися вкорочені моделі з прихованими внизу швами – саме вони забезпечили акуратний, майже ювелірний край.



Укорочені джинси / Фото Celine

Вільна джинсова куртка



Вільна джинсова куртка / Фото Instagram Loewe

До слова, InStyle нагадує, що джинсова куртка тримається в трендах саме завдяки універсальності. Вона однаково органічна і в денім-он-денім, і в парі з "гучними" принтованими штанами.

Актуальний лайфхак сезону – гра пропорціями: об'ємну або, навпаки, приталену куртку балансують широким низом чи тотальним оверсайз-силуетом.

Окрім того, це ще й зручний шар для міжсезоння: джинсову куртку легко накинути під тепле вовняне пальто.

