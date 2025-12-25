Но именно в этих сдержанных формах и чувствуется новизна – знакомые силуэты выглядят удивительно свежо. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какие тренды денима будут в 2026 году?

Классические прямые джинсы

Кэтрин Холстин из Khaite показала прямые джинсы идеальной длины в насыщенном темно-синем цвете, дополнив их остроносыми лодочками оттенка ириски, красным кейпом, одновременно напоминающим кожаную куртку, и клатчем.

Так получили образ, который органично смотрится и как вечерний, и как расслабленный – но безупречно собранный вариант для выхода.



Классические прямые джинсы / Фото Khaite

Мини-юбка, что едва касается бедра

Новое видение денима представил и Джонатан Андерсон для Dior. В центре внимания – мини-юбки с необработанными краями, едва касающиеся бедер.

Они поданы не как подростковая база, а как предмет роскоши в стилизации с современными вариациями культового жакета Bar.



Мини-юбка / Фото Dior

Слегка широкие джинсы



Слегка широкие джинсы / Фото Instagram Torisheju

Укороченные джинсы

Развивая заложенный предшественниками "деним-код", в Celine Майкл Райдер оставил джинсы максимально прилегающими и начал экспериментировать с длиной штанин.

Так появились укороченные модели со скрытыми внизу швами – именно они обеспечили аккуратный, почти ювелирный край.



Укороченные джинсы / Фото Celine

Свободная джинсовая куртка



Свободная джинсовая куртка / Фото Instagram Loewe

К слову, InStyle напоминает, что джинсовая куртка держится в трендах именно благодаря универсальности. Она одинаково органична и в деним-он-деним, и в паре с "громкими" принтованными брюками.

Актуальный лайфхак сезона – игра пропорциями: объемную или, наоборот, приталенную куртку балансируют широким низом или тотальным оверсайз-силуэтом.

Кроме того, это еще и удобный слой для межсезонья: джинсовую куртку легко накинуть под теплое шерстяное пальто.

