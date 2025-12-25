Укр Рус
25 грудня, 11:07
Який денім буде модним у 2026 році: топ-5 джинсових трендів

Анастасія Безейко
Основні тези
  • На подіумах сезону весна-літо 2026 переважали стримані форми: класичні прямі джинси та моделі з високою посадкою.
  • Однак особливо актуальними можуть стати мініспідниці, вільні куртки, злегка широкі, класичні прямі та вкорочені джинси.

На подіумах сезону весна-літо 2026 у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі денім обійшовся без гучних ярликів. Прямі джинси та моделі з високою посадкою майже не відступали від класики, тримаючи позачасовість, що ніби відкидає саму ідею "трендовості".

Але саме в цих стриманих формах і відчувається новизна – знайомі силуети виглядають напрочуд свіжо. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Vogue.

Які тренди деніму будуть у 2026 році?

  • Класичні прямі джинси 

Кетрін Голстін з Khaite показала прямі джинси ідеальної довжини в насиченому темно-синьому кольорі, доповнивши їх гостроносими човниками відтінку іриски, червоним кейпом, що водночас нагадував шкіряну куртку, і клатчем.

Так отримали образ, який органічно виглядає і як вечірній, і як розслаблений – але бездоганно зібраний варіант для виходу.


Класичні прямі джинси / Фото Khaite

  • Мініспідниця, що ледь торкається стегна 

Нове бачення деніму представив і Джонатан Андерсон для Dior. У центрі уваги – мініспідниці з необробленими краями, що ледь торкаються стегон.

Їх подано не як підліткову базу, а як предмет розкоші в стилізації з сучасними варіаціями культового жакета Bar.


Мініспідниця / Фото Dior

  • Злегка широкі джинси 


Злегка широкі джинси / Фото Instagram Torisheju

  • Укорочені джинси 

Розвиваючи закладений попередниками "денім-код", у Celine Майкл Райдер залишив джинси максимально прилеглими та почав експериментувати з довжиною штанин.

Так з'явилися вкорочені моделі з прихованими внизу швами – саме вони забезпечили акуратний, майже ювелірний край.


Укорочені джинси / Фото Celine

  • Вільна джинсова куртка 


Вільна джинсова куртка / Фото Instagram Loewe

До слова, InStyle нагадує, що джинсова куртка тримається в трендах саме завдяки універсальності. Вона однаково органічна і в денім-он-денім, і в парі з "гучними" принтованими штанами.

Актуальний лайфхак сезону – гра пропорціями: об'ємну або, навпаки, приталену куртку балансують широким низом чи тотальним оверсайз-силуетом. 

Окрім того, це ще й зручний шар для міжсезоння: джинсову куртку легко накинути під тепле вовняне пальто.

Що ще відомо про тренди 2026 року?

  • До слова, у колекціях Pre-Fall 2026 опинилося модне в 1980-х взуття – мигдалеподібні туфлі. Їхня особливість – полягає у вирізі, що формує чіткий загострений контур. Подібні пари неодноразово обирала принцеса Діана, зокрема й від Chanel.

  • Окрім того, у центрі уваги знову джинси з великими манжетами на щиколотках. За словами стилістів, стиль "виростає" з ностальгії за 1990-ми, а в подібних моделях на вулицях Нью-Йорка вже з'являлися Наомі Воттс, Ніколь Кідман і Наталі Портман.

Часті питання

Які основні тренди деніму передбачають на 2026 рік?

На 2026 рік прогнозують кілька ключових трендів деніму: класичні прямі, злегка широкі та вкорочені джинси, а також мініспідниці з необробленими краями та вільні куртки з деніму.

Як виглядають класичні прямі джинси від Khaite?

Класичні прямі джинси від Кетрін Голстін з Khaite мають ідеальну довжину в насиченому темно-синьому кольорі.

Чим вирізняються мініспідниці Dior?

Мініспідниці від Джонатана Андерсона для Dior мають необроблені краї, що ледь торкаються стегон, і подані як предмет розкоші у стилізації з сучасними варіаціями культового жакета Bar.