Який денім буде модним у 2026 році: топ-5 джинсових трендів
- На подіумах сезону весна-літо 2026 переважали стримані форми: класичні прямі джинси та моделі з високою посадкою.
- Однак особливо актуальними можуть стати мініспідниці, вільні куртки, злегка широкі, класичні прямі та вкорочені джинси.
На подіумах сезону весна-літо 2026 у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі денім обійшовся без гучних ярликів. Прямі джинси та моделі з високою посадкою майже не відступали від класики, тримаючи позачасовість, що ніби відкидає саму ідею "трендовості".
Але саме в цих стриманих формах і відчувається новизна – знайомі силуети виглядають напрочуд свіжо. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Vogue.
Дивіться також 7 трендів одягу, з якими ми крокуємо у 2026 рік: від спорт-шику до вишуканої розкоші
Які тренди деніму будуть у 2026 році?
- Класичні прямі джинси
Кетрін Голстін з Khaite показала прямі джинси ідеальної довжини в насиченому темно-синьому кольорі, доповнивши їх гостроносими човниками відтінку іриски, червоним кейпом, що водночас нагадував шкіряну куртку, і клатчем.
Так отримали образ, який органічно виглядає і як вечірній, і як розслаблений – але бездоганно зібраний варіант для виходу.
Класичні прямі джинси / Фото Khaite
- Мініспідниця, що ледь торкається стегна
Нове бачення деніму представив і Джонатан Андерсон для Dior. У центрі уваги – мініспідниці з необробленими краями, що ледь торкаються стегон.
Їх подано не як підліткову базу, а як предмет розкоші в стилізації з сучасними варіаціями культового жакета Bar.
- Злегка широкі джинси
Злегка широкі джинси / Фото Instagram Torisheju
- Укорочені джинси
Розвиваючи закладений попередниками "денім-код", у Celine Майкл Райдер залишив джинси максимально прилеглими та почав експериментувати з довжиною штанин.
Так з'явилися вкорочені моделі з прихованими внизу швами – саме вони забезпечили акуратний, майже ювелірний край.
Укорочені джинси / Фото Celine
- Вільна джинсова куртка
Вільна джинсова куртка / Фото Instagram Loewe
До слова, InStyle нагадує, що джинсова куртка тримається в трендах саме завдяки універсальності. Вона однаково органічна і в денім-он-денім, і в парі з "гучними" принтованими штанами.
Актуальний лайфхак сезону – гра пропорціями: об'ємну або, навпаки, приталену куртку балансують широким низом чи тотальним оверсайз-силуетом.
Окрім того, це ще й зручний шар для міжсезоння: джинсову куртку легко накинути під тепле вовняне пальто.
Що ще відомо про тренди 2026 року?
До слова, у колекціях Pre-Fall 2026 опинилося модне в 1980-х взуття – мигдалеподібні туфлі. Їхня особливість – полягає у вирізі, що формує чіткий загострений контур. Подібні пари неодноразово обирала принцеса Діана, зокрема й від Chanel.
Окрім того, у центрі уваги знову джинси з великими манжетами на щиколотках. За словами стилістів, стиль "виростає" з ностальгії за 1990-ми, а в подібних моделях на вулицях Нью-Йорка вже з'являлися Наомі Воттс, Ніколь Кідман і Наталі Портман.
Часті питання
Які основні тренди деніму передбачають на 2026 рік?
На 2026 рік прогнозують кілька ключових трендів деніму: класичні прямі, злегка широкі та вкорочені джинси, а також мініспідниці з необробленими краями та вільні куртки з деніму.
Як виглядають класичні прямі джинси від Khaite?
Класичні прямі джинси від Кетрін Голстін з Khaite мають ідеальну довжину в насиченому темно-синьому кольорі.
Чим вирізняються мініспідниці Dior?
Мініспідниці від Джонатана Андерсона для Dior мають необроблені краї, що ледь торкаються стегон, і подані як предмет розкоші у стилізації з сучасними варіаціями культового жакета Bar.