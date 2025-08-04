Актуальні фешн-тенденції формують не лише вбрання та взуття жінок та дівчат, не менш важливим є завершальний штрих образу – манікюр. З переходом до осінньо-зимового сезону з'являються і нові стильові орієнтири.

Цієї осені в манікюрній індустрії не буде революційних інновацій чи значних змін, однак з'являться свіжі інтерпретації наявних стилів. 24 Канал з посиланням на Froomo пропонує добірку з 3 манікюрів, які однозначно має зробити кожна вже за кілька тижнів.

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Який манікюр буде трендовим восени 2025?

Теплі осінні відтінки

Цієї осені домінуватиме палітра всіх кольорів цієї пори року: теплий теракотовий, охра та глибокий бордовий. Відтінки кави, шоколаду та золота також заявлять про себе. Вам потрібно лише обрати той колір, що найбільше до вподоби.



Восени 2025 трендовим буде шоколадний манікюр / Фото Pinterest

Абстрактні візерунки

У цьому осінньому сезоні яскравою тенденцією будуть незвичні форми та абстрактні смужки. Ці художні елементи втілюють творчість і свободу думки, приваблюючи людей, які прагнуть виразити свою сміливу унікальність.



Абстрактні візерунки на нігтях – тренд осені 2025 / Фото Pinterest

Горошок

Манікюр в горошок стане головним трендом осені 2025 року після свого успішного дебюту влітку. Цей грайливий нейл-арт вже встиг завоювати популярність серед знаменитостей, включаючи Гейлі Бібер.

Але з переходом сезону горошок роблять у глибших відтінках, як-от шоколадний, кобальтово-синій і гірчичний.



Манікюр в горошок – головний тренд цієї осені / Фото Pinterest

А про манікюр, який підкорив липень 2025, ми писали раніше.