Який одяг буде в тренді у 2025 році: про нього знають ще не всі

Тренди майбутнього сезону fashion-експерти завжди визначають по представлених колекціях дизайнерів на Тижні моди. Загалом в більшості брендів вбрання схоже між собою, тож таким чином можна дізнатися, які речі будуть переважати в наступному сезоні.

В середині осені більшість з нас вже сформували свої осінні образи, зробили всі необхідні капсульні покупки, тож тепер залишається лише дізнатися про вбрання, яке буде в моді у 2025 році. Lady 24 розповідає про найцікавіші речі опираючись на Тиждень моди в Копенгагені, який детально описано в глянці Harper's Bazaar.

Зверніть увагу Adidas Samba вже не в тренді: у моду повертаються легендарні кросівки

Широкі рукави

У 2025 році широкі рукави стануть справжнім трендом. Ефектний силует втілює в собі дух романтизму та естетику авангардного драматизму. Обирайте для себе сорочки з широкими рукавами, жакети чи светри.



Актуальні речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Зав’язаний светр

Дизайнери вирішили додати трішки елегантності образам й повернути трішки естетики Old Money та скандинавського стилю, тож пропонують носити светр зав’язаним зверху поверх футболки чи носити на поясі замість картатої сорочки.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Зелений колір

Господинею 2025 року за східним календарем буде Зелена Змія, а це означає, що в моді з’явиться більше зелених речей. Радимо не зупиняти увагу виключно лише на самому кольорі, а обирати відтінки: приглушену мʼяту, соковитий лайм, і відтінок матчі.



Актуальні речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Кардигани

Цей елемент гардероба не всі люблять та додають у свій гардероб, однак радимо таки звернути увагу на річ, яка з’явилася на багатьох подіумах. Це можуть бути формати з грубою в’язкою чи приталені варіанти в естетиці 90-х років.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

Капрі

У 2024 році капрі намагалися увійти в наші тренди, втім до стилізації не бралися навіть наймодніші дівчата. У 2025 році капрі таки будуть актуальними, оскільки їх презентувало чимало брендів, тому радимо звернути на них увагу.



Актуальні речі на 2025 рік / Фото з Harper's Bazaar

У 2025 році в моду також увійдуть кросівки червоного кольору від Puma, які замінять собою славнозвісні Adidas Samba. А ще в моді залишатимуться картаті сорочки, хоч чимало стилістів стверджують, що вони вже стали неактуальними.