Восени кожна модниця оновлює свій гардероб, підбираючи стильні та цікаві речі, які добре поєднуються між собою. Фахівці вже визначили трендові речі, які варто додати до списку осінніх покупок.

Дизайнери восени пропонують зосередити свою увагу на класиці, підбирати сучасні акценти, цікаві тканини й фасони, які здатні підкреслити індивідуальність, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Читайте також Виглядати стильно, а не недолуго: як носити асиметрію – головний тренд осені 2025

Ключовою особливістю речей є універсальність, щоб вбрання можна було адаптувати під різні події та стилі. Модниці можуть обирати мереживо, шовк чи практичний денім. За словами стилістів, більшість осінніх речей можна легко стилізувати з наявним гардеробом.

Які речі будуть в тренді восени?

Футболка з V-подібним вирізом

Замість звичних для нас футболок з круглою горловиною, восени треба робити ставку на виріз, який здатен візуально витягнути силует. Трендова футболка добре поєднається з джинсами, спідницями чи класичними шортами.

Джинси-хакі

Ми звикли носити блакитний чи білий денім влітку, а от восени актуальними стануть джинси кольору хакі, які додають стриманості й поєднуються з білими, бежевими чи чорними речима.

Картата сорочка

На певний час картата сорочка вийшла з моди, але знову повернулася. Вона стане вдалою альтернативою на початок осені, коли жакети й куртки буде ще заскоро носити.

Шовкові штани

Такі штани з літа впевнено перейдуть до осіннього гардероба. Дівчата полюбили струмливий крій, який ідеально поєднується з сорочками, блузами, жакетами чи футболками.

Темний денім

Восени в моду знову увійде класика – темний денім. Він виглядає вишукано та добре стилізується з молочними блузами, білими сорочками чи теплими светрами.

До слова, туфлі схожі на класичні дербі, але із м'якої шкіри, стануть головним взуттєвим трендом осені 2025.