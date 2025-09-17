Дівчата вже активно приміряють чоботи, які ідеально пасують до тренчів, шкіряних курток, бомберів чи пальт. Серед всіх класичних моделей, цього року особливе місце посідають замшеві чоботи.

Взуття із замші має вишуканий вигляд на низькому ходу чи підборах, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Чоботи із замші представили у своїх колекціях бренди Saint Laurent, Alaïa, Prada та Chloé, тому це ще одне підтвердження того, що саме цей матеріал на піку популярності.

Як виглядають трендові чоботи осені?

Мода на замшеві чоботи почалася ще у 60-х роках. Тоді у Великій Британії моделі челсі носили всі. Через десятиліття такі чоботи стали частиною естетики бохо. Популярність замшевого взуття не згасла навіть у 80-х чи 90-х роках. Можна сказати, що таке взуття є класикою, яка завжди актуальна.

Втім, у сучасному світі кожного сезону з’являється стільки новинок, що часом за трендами важко встигнути. На кілька років всі забули про замшеві чоботи, обравши для себе жокейське взуття чи угги, а вже з цієї осені актуальність чобіт знову виросте.

Цього сезону модними є замшеві куртки та сумки в бежевому, верблюжевому чи коричневому відтінку, які ми дуже любимо. Поєднання цих речей з чоботами автоматично отримає дорогий та привабливий вигляд.

Модні дівчата вже починають носити замшеві чоботи зі спідницями міні, джинсами, шортами та навіть спортивними штанами. У пропонованій добірці радимо надихнутися цікавими та стильними моделями взуття, щоб віднайти ті чоботи, які ви захочете придбати цього сезону.

Чоботи з шортами

Чоботи з жакетом

Чоботи з джинсовою курткою

Чоботи з сорочкою

Чим почистити замшеве взуття?