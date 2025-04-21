5 наймодніших суконь на літо: їх вже носять європейські модниці
- Європейські модниці вже носять модні літні сукні з рюшами, бахромою та яскравими візерунками, які поєднуються з простими босоніжками.
- У тренді сукні максі в кольорі іржі, білі довгі сукні з масивними босоніжками, чорні плаття для бездоганного вигляду, та квіткові сукні з базовими сандалями.
Без сукні важко уявити собі літню пору, тож радимо придивитися до кількох цікавих варіантів, які вже активно носять модні дівчата. На перший погляд, деякі сукні можуть здаватися дуже простими, однак є кілька стилізацій, які допоможуть їм залишатися вишуканішими.
Красива сукня з рюшами, бахромою чи яскравим візерунком може ідеально поєднуватися з простими босоніжками, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Стилісти кажуть, що не варто недооцінювати чорне вбрання, яке влітку має чудовий вигляд.
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Сукня максі
Плаття кольору іржі в поєднанні із замшевими коричневими в’єтнамками допоможе створити справжній середземноморський образ.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Біле плаття
Спробуйте цього літа поєднати масивні босоніжки чи сланці з простим та шикарним довгим платтям в білому кольорі.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Чорна сукня
Влітку нам хочеться носити світлі чи яскраві відтінки речей, втім радимо додати до свого гардероба плаття чорного кольору. Сукня в поєднанні з чорними босоніжками буде мати бездоганний вигляд.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Деталізована сукня
Сукні з рюшами, бахромою або яскравим візерунком часто потребують небагато аксесуарів. Щоб вдосконалити образ, поєднайте плаття з лаконічними босоніжками.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Квіткове плаття
До квіткової сукні стилісти радять підбирати базові біркенштоки, сандалі чи сланці, які в тандемі створять ідеальний літній образ.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
У 2025 році в моді будуть різноманітні моделі літнього взуття, які ідеально довершать сукні. Більше про них читайте в нашому матеріалі.