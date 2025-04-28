Це хіт 2025: як виглядає трендова стрижка, яку зовсім непотрібно укладати

Зараз в моді стрижка, яку зовсім непотрібно укладати. Йдеться про одну з варіацій класичного боба.

Ця стрижка має назву хлопчачий боб або "boy bob". Головна перевага цієї зачіски – практичність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка стрижка в моді у 2025

Хлопчачий боб зовсім непотрібно вкладати. Для цієї стрижки чим хаотичніше виглядає ваше волосся, тим краще.

До того ж такий боб прекрасно підійде під будь-яку форму обличчя. Він легко поєднується з гривкою. Вдало виглядатиме "boy bob" і на хвилястому волоссі.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Щоб укласти такий боб, можна залишити волосся висихати природним чином. Головне, обрати проділ – по середині чи боковий, залежно від того як вам більше личить.

Зверніть увагу! Довжина хлопчачого боба коливається між нижньою частиною вух та підборіддям.