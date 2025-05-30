Які жакети обрати на літо: найкращі фасони, на які треба звернути увагу

Влітку замість куртки можна носити красиві жакети, які стануть вдалою інвестицією в гардероб. У літню пору жакет є саме тим ідеальним верхнім шаром, який необхідний у випадку, коли на вулиці холодно.

Цього сезону в моді маскулінні жакети, поступившись жіночними блейзерами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Дизайнери роблять ставку на жакети з акцентом на талію, доповнивши ремінцями, вирізами чи незвичним декором.

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Класичний жакет в офіс та на щодень

Актуальним цього року буде класичний крій. Серед трендів будуть жакети розміру оверсайз з приталеним силуетом. Акцент варто робити на чистий колір.



Трендові жакети на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Невагомий жакет

Напівпрозорий жакет може виглядати незвично, втім ця річ досить красива. Такий блейзер може стати ідеальною заміною легкому тренчу. Він є делікатним, витонченим та функціональним.



Трендові жакети на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Пастельний жакет

Спробуйте додати трохи кольору, але без різких акцентів. Стилісти радять обирати масляний, жовтий, фісташковий чи пудрово-рожевий тренч. Такі відтінки додають образу свіжості й чудово комбінують з базовим гардеробом.



Трендові жакети на літо 2025 / Фото Cosmopolitan

Освіжити ці жакети можна за допомогою сумок. На літо трендовими є вишнева сумка, плетена сумка, шоколадне хобо, пастельна сумка та сумка натхненна 90-ми.

Також для створення красивого образу радимо додати аксесури. До них входять анклети, мереживні хустинки, сотуари, краватки, брошки, перлинні шнурівки, хустки, та ремені.