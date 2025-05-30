Які жакети обрати на літо: найкращі фасони, на які треба звернути увагу
Влітку замість куртки можна носити красиві жакети, які стануть вдалою інвестицією в гардероб. У літню пору жакет є саме тим ідеальним верхнім шаром, який необхідний у випадку, коли на вулиці холодно.
Цього сезону в моді маскулінні жакети, поступившись жіночними блейзерами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Дизайнери роблять ставку на жакети з акцентом на талію, доповнивши ремінцями, вирізами чи незвичним декором.
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Класичний жакет в офіс та на щодень
Актуальним цього року буде класичний крій. Серед трендів будуть жакети розміру оверсайз з приталеним силуетом. Акцент варто робити на чистий колір.
Трендові жакети на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Невагомий жакет
Напівпрозорий жакет може виглядати незвично, втім ця річ досить красива. Такий блейзер може стати ідеальною заміною легкому тренчу. Він є делікатним, витонченим та функціональним.
Трендові жакети на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Пастельний жакет
Спробуйте додати трохи кольору, але без різких акцентів. Стилісти радять обирати масляний, жовтий, фісташковий чи пудрово-рожевий тренч. Такі відтінки додають образу свіжості й чудово комбінують з базовим гардеробом.
Трендові жакети на літо 2025 / Фото Cosmopolitan
Освіжити ці жакети можна за допомогою сумок. На літо трендовими є вишнева сумка, плетена сумка, шоколадне хобо, пастельна сумка та сумка натхненна 90-ми.
Також для створення красивого образу радимо додати аксесури. До них входять анклети, мереживні хустинки, сотуари, краватки, брошки, перлинні шнурівки, хустки, та ремені.