Блонд, який непотрібно підфарбовувати: зверніть увагу на це фарбування

Вважається, що блонд підтримувати важко. Адже це фарбування потребує постійного оновлення та складного догляду.

Влітку особливо не хочеться заморочуватись з зачіскою. Зокрема, з постійним фарбуванням. Саме такий блонд дозволить надовго забути про цю процедуру і, при цьому. виглядати максимально доглянуто, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Яке фарбування зробити, якщо не хочеш фарбуватись

Цього літа в моді "рецесійний блонд". Його головна особливість – натуральне коріння, яке є частиною фарбування.

Світлі пасма переходять у натуральний відтінок. Завдяки цьому створюється ефект відблисків сонця на волоссі.

Це сучасне переосмислення класичного омбре. Колір виглядає живим, м'яким, адаптивним. Його суть – у приглушених, натуральних відтінках, що поєднуються без чітких меж. Такий блонд не потребує жорсткої корекції й виглядає добре навіть через кілька місяців,

– каже артдиректор Toni & Guy Чарлі Генері.

Основними перевагами цього фарбування є:

універсальність – рецесійний блонд підходить майже всім;

практичність – це фарбування непотрібно поновлювати щомісяця;

простота у догляді – цей блонд не потребує постійного тонування.

До того ж такий блонд освіжає і робить риси обличчя м'якшими. Саме це фарбування стане знахідкою для літа, коли хочеться мати гарний вигляд і, при цьому, не заморочуватись.