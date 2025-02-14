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Lady Поради для Lady Як зробити трендовий топ з ланцюжків своїми руками: докладна інструкція
14 лютого, 21:33
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Як зробити трендовий топ з ланцюжків своїми руками: докладна інструкція

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Трендовий топ з ланцюжками можна зробити своїми руками.
  • Для створення потрібні коктейльні палички, пергамент, праска, ланцюжок, плоскогубці і круглогубці.

Трендові речі часто коштують ну дуже дорого. Зважаючи на те, як швидко вони вийдуть з моди, ціна взагалі здається захмарною.

Вихід з цієї ситуації є. Ви можете створити трендовий топ з ланцюжками вдома і зекономити вагому суму, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.

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Як створити топ з ланцюжків своїми руками

Вам знадобляться:

  • чорні коктейльні палички;
  • пергамент;
  • праска;
  • ланцюжок;
  • інструменти (плоскогубці і круглогубці).

Інструкція для створення:

  1. нарізаємо трубочки таким чином, аби у нас вийшли колечка невеликої ширини;
  2. з 7 колечок формуємо квіточку;
  3. на квіточку кладемо пергамент;
  4. акуратно притискаємо зверху праску, квіточка має злегка розплавитись і з'єднатись;
  5. формуємо багато таких квіточок;
  6. викладаємо з квіточок наш топ, він має бути симетричний;
  7. ланцюжок ділимо на рівні частинки;
  8. відкриваємо останню ланку ланцюжка і "нанизуємо" квіточку;
  9. таким чином з'єднуємо увесь топ;
  10. у нас має вийти 2 "чашечки", далі за допомогою ланцюжків робимо шлейки.

Готово!

Відеоінструкція як створити такий топ:

Зверніть увагу! Такий "топ" можна вдягати на сукну, гольф, широку білку футболку.