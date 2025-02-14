Як зробити трендовий топ з ланцюжків своїми руками: докладна інструкція

Трендові речі часто коштують ну дуже дорого. Зважаючи на те, як швидко вони вийдуть з моди, ціна взагалі здається захмарною.

Вихід з цієї ситуації є. Ви можете створити трендовий топ з ланцюжками вдома і зекономити вагому суму, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.

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Як створити топ з ланцюжків своїми руками

Вам знадобляться:

чорні коктейльні палички;

пергамент;

праска;

ланцюжок;

інструменти (плоскогубці і круглогубці).

Інструкція для створення:

нарізаємо трубочки таким чином, аби у нас вийшли колечка невеликої ширини; з 7 колечок формуємо квіточку; на квіточку кладемо пергамент; акуратно притискаємо зверху праску, квіточка має злегка розплавитись і з'єднатись; формуємо багато таких квіточок; викладаємо з квіточок наш топ, він має бути симетричний; ланцюжок ділимо на рівні частинки; відкриваємо останню ланку ланцюжка і "нанизуємо" квіточку; таким чином з'єднуємо увесь топ; у нас має вийти 2 "чашечки", далі за допомогою ланцюжків робимо шлейки.

Готово!

Відеоінструкція як створити такий топ:

Зверніть увагу! Такий "топ" можна вдягати на сукну, гольф, широку білку футболку.