Ні ілюзіям: тренерка робить фото з різницею у секунду, щоб показати, як миттєво змінюється тіло
Джерело:Daily Star
Фотографії, які можна побачити в соціальних мережах, не завжди відповідають реальності. Це добре відомо фітнес-тренерці, яка хоче, щоб її підписники перестали порівнювати себе з блогерами.
Що дівчина робить, аби люди почували себе впевненіше у своєму тілі, та як вона використовує для цього власний приклад, розповідаємо далі.
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Як блогерка руйнує стереотипи щодо тіла
Блогери часто роблять незліченну кількість дублів у складних позах та годинами обробляють фото перед тим, як опублікувати їх у соцмережах.
Щоб нагадати про це та закликати підписників не порівнювати себе з інфлюенсерами, фітнес-тренерка Моллі Ава публікує реальні зображення свого тіла.Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.
Нещодавно дівчина поділилась двома фотографіями, які зробила в тренажерному залі з інтервалом у кілька секунд.
Як тіло дівчини змінюється за кілька секунд: дивіться фото
На першому фото вона напружує живіт та позує, тоді як на другому знімку має набагато більш розслаблене тіло.
Моллі одягнена в один і той самий одяг, однак її вигляд, попри те, що обидві фотографії приголомшливі, відрізняється.
Послання ж дівчини є доволі чітким – люди можуть повністю змінити свою зовнішність, просто відкоригувавши позу, одяг і ракурси.
Маленьке нагадування. Порівняння – це викрадач радості. Одяг і поза відіграють величезну роль у тому, як ви виглядаєте. Соціальні мережі – це справжній доказ. Любов до себе – ось, що справді круто,
– підписала свій допис Моллі.
Її публікація зібрала понад 16 000 вподобань і десятки позитивних коментарів. Багато хто подякував блогерці за її надзвичайно чесний підхід до соціальних мереж.