Ці парфуми пахнуть дуже дорого: елітні аромати, які зводять з розуму

Серед парфумерії можна знайти кілька варіантів ароматів, які пахнуть неймовірно дорого. Деякі жінки люблять їх настільки сильно, що вважають шедеврами. Ці легендарні аромати не втрачають своєї популярності, тому рекомендуємо додати їх до своєї колекції, щоб насолодитися неймовірним запахом.

За допомогою парфуму можна довершити свій образ, пише 24 Канал. Є жінки, які хочуть пахнути дорого, щоб справити гарне враження. Елітність деяких ароматів вже доведена часом, тому пропонуємо кілька варіантів, які точно вам сподобаються.

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Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian

Безумовно цей парфум знайомий багатьом. Парфумер Франсіс Кюркдажян створив композицію, яка є досить багатогранною. Аромат має терпку солодкуватість, гірчинку й різкість. Цей парфум заведено вважати статусним, та й коштує він досить недешево.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

GIVENCHY Organza

Ці парфуми є нестаріючою класикою. Аромат є солодким, але не нудким. В міру насиченим, проте не задушливим. На старті композиція пахне бергамотом й мускатним горіхом, а далі розкриваються аромати жасмину, туберози та іланг-ілану. Шлейф аромату тягнеться запахом кедра та сандалу.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Chanel Coco Mademoiselle

Завдяки цим квітковим парфумам будь-яка жінка зможе відчути себе королевою. Аромат має елегантний та вишуканий запах. Достатньо одного пшику, щоб він протримався на вашому тілі увесь день.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Black Opium від Yves Saint Laurent

Цей парфум обожнюють тисячі жінок. Він запаморочливий й такий, який викликає залежність та спокусу. Композиція зіткана з нот ванілі, кави, груші й віддає солодким жасмином, пачулею та мигдалем.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

LANCOME Climat

Ця культова композиція поєднує в собі аромати весняних квітів, зелень та пряні спеції. Верх парфумів наповнений запахом троянди, фіалки, нарцису, конвалії, жасмину та персику. Середина розкривається запахом туберози та розмарину, а базові ноти наповнені сандалом, амброю, мускусом, бамбуком та бобами тонка.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest