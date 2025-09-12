У Нью-Йоку стартував Тиждень моди сезону весна – літо 2026, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ельзи Госк. Першим свою колекцію представив модний бренд Ralph Lauren, який запросив відому модель на показ. Ельза Госк, як завжди, здивувала всіх бездоганним образом та показала цікаву новинку на зиму.

Як виглядає модна шуба на зиму?

На модний показ у вересні Ельза Госк зібралась в стилі зимового виходу. Білявка одягнула білу блузу з воланами та жабо, яка цього сезону стає дедалі популярнішою. На верх скандинавська модниця одягнула жилетку на ґудзиках в темному кольорі, а на низ – сірі класичні штани.

Красуня вирішила дещо виділитися, тож зверху одягнула довгу коричневу шубу. Саме такий варіант верхнього одягу буде актуальним вже через кілька місяців. Звісно ж, шубу потрібно вибирати виключно з екохутра.

Поєднання сорочки зі штанами та шубою – це стара класика, якою Ельза Госк надихалася переглядаючи архівні рекламні зйомки бренду для глянцю. Модель у чорній сорочці, штанах та шубі досі має досить актуальним та модний вигляд.

Ельза вклала волосся у локони, виділила блакитні очі світлими тінями, а губи підкреслила коричневою помадою з блиском.

Що варто купити на осінь?