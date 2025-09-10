Купуючи речі на осінь, в першу чергу треба звертати увагу не на тренди, а на базове вбрання, яке буде актуальним наступного року, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Читайте також 5 найкращих жакетів на осінь: їх носили наші мами у 80-х роках

Фахівці склали список речей, які стануть необхідними всім дівчатам в осінню пору. Вони стильні, модні та ідеально стилізуються одне з одним.

Які речі купити восени?

Простий джемпер

Інвестуйте на осінь у якісний джемпер, навіть якщо він дорогий. Дешеві светри переживуть лише один сезон, а потім їх доведеться викидати.

Класичний верхній одяг

Тренч, пальто чи куртка – необхідна річ на осінню пору. Цей верхній одяг ніколи не виходить з моди, тому не відкладайте покупки, бо це вбрання завжди актуальне.

Взуття на кожен день

На осінь треба забезпечити себе лоферами, чоботами на підборах або жокейських. Витратьте гроші на пару, яку будете носити найчастіше. Взуття на осінь має бути зручним, нейтральним та поєднуватися з усім.

Штани

Основа всього образу – гарна пара штанів, завдяки яким можна створити чимало виходів Незалежно від стилізації, аутфіти зі штанами будуть мати гарний вигляд.

Сумка-тоут

Велика сумка-тоут є необхідністю для того, щоб носити всі необхідні речі. Такий аксесуар може доповнити образ, а ще з пальтами чи тренчами сумка має стильний вигляд.

Яке ще взуття буде в моді восени?