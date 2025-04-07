7 найпопулярніших традиційних українських прикрас, про які варто знати

Українські традиційні прикраси – важлива частина нашої культурної спадщини. Все частіше жінки доповнюють свої образи не лише звичними для нас аксесуарами, але й красивими прикрасами, які виражають унікальність та ідентичність нації.

Деякі традиційні українські вироби несуть в собі тисячолітню історію, відображаючи традиції, звичаї та генетичний код народу, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Pretty Shop.

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Методи виготовлення традиційних українських прикрас можуть передаватися з покоління в покоління. Колись українки наділяли прикраси особливим значенням й вірили в те, що вони захищають від лихого ока.

До слова! Стилістка Олена Шевченко розповіла про модні прикраси 2025 року. Більше про них можете прочитати у нашому матеріалі.

Зараз чимало старовинних прикрас, якими колись доповнювали свої вишиванки наші прабабусі, здобувають популярність й довершують сучасні образи. У матеріалі далі розповімо про найпопулярніші прикраси, які зараз є актуальними.

Зґарда

Прикраса має на шарах хрести з бронзи, латуні чи срібла. В аксесуарі можуть бути певні декоративні елементи – коралі, скляні намистини тощо.



Традиційні українські прикраси / Фото з тіктоку Pretty Shop

Дукач

Особливість прикраси полягає у монетці, якою оздоблений аксесуар. Назва походить від золотої монети, що вперше була викарбувана в 1284 році у Венеції.



Традиційні українські прикраси / Фото з тіктоку Pretty Shop

Гердан

Це намисто виготовляється з бісеру. Воно повинно бути довгим з геометричним чи рослинним орнаментом. Аксесуар є давнім й набув популярності ще у XVIII – XIX століттях.



Традиційні українські прикраси / Фото з тіктоку Pretty Shop

Силянка

Саме ця прикраса зараз є найпоширенішою, оскільки ідеально пасує до різноманітних вишиванок. Назва аксесуара походить від слова "силяти" – нанизувати на нитку бісеринки.



Традиційні українські прикраси / Фото з тіктоку Pretty Shop

Криза

Шийна прикраса є дуже широкою, виготовляється з бісеру. Є різновидом силянки, але має вигляд округлого комірця, що опускається на плечі. Характерна для лемків, бойків чи гуцулів.



Традиційні українські прикраси / Фото з тіктоку Pretty Shop

Шелест

Обов’язковим елементом цієї прикраси є дзвіночки, які можуть поєднуватися з намистинками. При ходьбі аксесуар тихенько дзвенить, нагадуючи шелест вітру.



Традиційні українські прикраси / Фото з тіктоку Pretty Shop

Коралі

Це намисто унікальне тим, що виготовляється з коралових натуральних намистинок. Колись коралі були показником достатку в сім’ї, бо такий виріб з дорогого матеріалу могли собі дозволити одиниці.



Традиційні українські прикраси / Фото з тіктоку Pretty Shop