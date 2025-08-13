Багато хто може припустити, що вагітним жінкам слід відмовитися від модних експериментів. Але нещодавній вихід співачки Ріанни кинув сміливий виклик цьому уявленню.

Зірка, яка готується стати матусею втретє, продемонструвала ідеальне поєднання зручності та стилю – худі та джинси. Як Ріанна стилізувала вагітний образ, показує 24 Канал з посиланням на @justjared.

Теж цікаво У стилі старого Голлівуду: робимо трендову зачіску Памели Андерсон, яка підірвала мережу

Як Ріанна стилізує одяг у вагітність?

У своєму останньому виході артистка зробила яскраву модну заяву, одягнувши блідо-рожеве укорочене худі, яке підкреслило її кругленький животик. Вона поєднала його з низько посадженими, вільними джинсами та масивними черевиками.

Доповнила Ріанна свій образ гламурними аксесуарами, зокрема золотими ланцюжками, перловим намистом та великими окулярами. Волосся вона зібрала у розслаблений "пучок", а у макіяжі – нюдовий колір губ.

Вже вкотре Ріанна з гордістю демонструє свій вагітний животик. Своїм прикладом вона закликає майбутніх мам прийняти себе нових і не приховувати красу.

А раніше стильний образ продемонструвала Іванка Трамп. Її помітили в Лондоні у рожевому корсеті та штанах палаццо, які ідеально сиділи на дівчині.