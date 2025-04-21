Ви маєте це знати: яка стрижка підійде під ваш тип волосся

Стрижку потрібно обирати з розумом. Важливо не тільки наслідувати тренди, а і зважати на індивідуальні особливості. Зокрема, тип волосся.

Хороша стрижка допоможе скоригувати певні недоліки. Також вона підкреслить природну красу обличчя, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яку стрижку на довге волосся варто обрати

Густе волосся

Якщо у вас густе волосся, потрібно звернути увагу на багатошарові стрижки з м’якими (тобто, ледь помітними) переходами. Щоб "оформити" цю зачіску можна обрати змішані текстури. Наприклад, коли біля коренів волосся пряме і знизу – об'ємне.

Зверніть увагу! Особливо добре ця стрижка підходить для прямого та важкого волосся

Тонке та пряме волосся

Жінкам, які мають таке волосся, варто уникати стрижок з шарами. Найкраще підійдуть саме рівні цільні зачіски.

Аби така стрижка виглядала цікавішою, можна зробити подовжений чубчик. Або ж додати тонкі внутрішні шари, щоб "піднялось" коріння.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Кучеряве та хвилясте волосся

Для тих, хто має волосся такого типу, добре підійде стрижка шарами. До того ж вони мають бути доволі помітними, аби завитки виглядали гармонійно.

Зауважте! Жінки, які мають таку стрижку, можуть сміливо експериментувати з чубчиками. Головне, уникати прямих ліній.