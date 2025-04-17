5 бюджетних вишиванок на Великдень від відомих українських брендів: вони виглядають неймовірно

Незабаром Великдень. Це прекрасне свято, яке має вагоме значення в українській культурі. Багато хто уже готується активно його відзначати.

Зокрема, люди потроху формують святкові образи на цей день. Зовсім не дивно, що багато хто обирає на Великдень одяг з українською символікою. У тому числі і вишиванки, пише 24 Канал.

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Варіанти бюджетних вишиванок на Великдень

Молочна з бежевим

У бренду Galychanka в асортименті є цікава сорочка молочного кольору з бежевою вишивкою. Вона гарно підійде як на свято, так і на щодень.

Ціна: 1 160 гривень



Варіанти вишиванок світлого кольору / Фото Galychanka

Як інтегрувати вишиванку у щоденні образи:

"Веснянка"

Неймовірно гарна вишиванка, яка поєднує багато різноманітних елементів, представлена у бренді SVARGA. У неї цікава світло-жовта основа та прикрашені рукави.

Ця вишиванка прекрасно підійде на якусь урочистість. А завдяки багатокольоровій вишивці її легко поєднати з іншим одягом.

Ціна: 5 020 гривень



Яку вишиванку вдягнути на Великдень / Фото SVARGA

Біле по білому

В асортименті бренду MEREZHKA є сорочка білого кольору з білою вишивкою. Декілька останніх років саме такий варіант має неабияку популярність.

Ціна: 780 гривень



Які є варіанти вишиванок білим по білому / Фото MEREZHKA

Ніжно-блакитна

Сорочка голубого кольору від бренду Etnodim стане чудовим вибором для жінок, які цінують зручність і комфорт. Прекрасний варіант, якщо ви хочете носити вишиванку не тільки на свята.

Ціна: 4 800 гривень



Варіанти вишиванок на щодень / Фото Etnodim

Чорна

Бренд HOOTIR має в асортименті чорну сорочку з вишивкою у вигляді золотих колосків. Це чудова інтеграція етномотивів у повсякденні образи. Така сорочка прекрасно підійде на вихід, в офіс чи навіть для побачення.

Ціна: 1 490 гривень



Які є вишиванки чорного кольору / Фото HOOTIR

Який низ підібрати під вишиванку:

Зверніть увагу! У підбірці представлені як вишиванки, так і вишиті сорочки на різний бюджет. Обирайте той варіант, який "відгукується" вам найбільше.