Топовий верхній одяг на зиму: зверніть на нього увагу
- Цієї зими в моді скульптурні пальта, верхній одяг з високим коміром, вкорочені пуховики та пальта з хутряними вставками.
- Пальто з поясом підкреслює талію і додає жіночності та елегантності образу.
Верхній одяг на зиму – головна покупка сезону. Якщо раніше більшість обмежувалися лише пуховиками, то зараз поле для різноманіття речей сильно збільшилося. На модну арену вийшли зимові пальта, шуби, дублянки та цікаві оздоблення.
Верхній одяг став не просто захистом від холоду, але й способом заявити про свій стиль та продемонструвати індивідуальність, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. Цього сезону актуальними залишаються звичні для нас речі, а деякі з них вразять оригінальністю.
Який верхній одяг в моді цієї зими?
Скульптурне пальто
Цієї зими у тренді будуть пальта з вираженою талією та широкими плечима. Попри це, пальто все одно виглядає жіночно та дуже стильно.
Трендовий верхній одяг на зиму / Фото Ponterest
Високий комір
Верхній одяг з високим коміром захищає від вітру та холоду й додає образу елегантості. Високий комір може бути на пальті, куртці чи дублянці.
Трендовий верхній одяг на зиму / Фото Ponterest
Вкорочений пуховик
Короткий пуховик варто придбати, якщо хочеться урізноманітнити свої образи. Його легко поєднати з джинсами, сукнями чи високими черевиками.
Трендовий верхній одяг на зиму / Фото Ponterest
Хутряні вставки
Цієї зими в моду входять пальта з хутряними вставками. Виглядає такий верхній одяг доволі розкішно й відсилає нас до естетики 90-х років.
Трендовий верхній одяг на зиму / Фото Ponterest
Пальто з поясом
Завдяки цьому пальто можна зробити образ жіночним та підкреслити талію. Такий верхній одяг дозволить завжди взимку виглядати вишукано.
Трендовий верхній одяг на зиму / Фото Ponterest
Цього року доволі популярними є шуби, пише Vogue. Наймоднішими фасонами шуб на зиму 2025 є короткі шуби в природних відтінках, кольорові короткі шуби та довгі шуби міді чи максі. Крім шуб, у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом і пальта з хутром навколо шиї та рукавів.
Які пальта роблять образ дорогим?
Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.
Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.
