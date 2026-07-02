Повернення тренду на високі кеди запустив співак Гаррі Стайлз під час свого нового концертного туру Together, Together, пише видання Vogue. Музикант відмовився від кросівок adidas Samba та Gazelle, які тривалий час були основою його гардероба.

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Яке взуття повернулось у моду у 2026 році?

Тепер на сцені Гаррі Стайлз виступає в атласних кедах Dries Van Noten. Дизайн цієї моделі відсилає до спортивного взуття марафонців 1970-х років. Стайлз комбінує кеди з короткими шортами та високими шкарпетками в рубчик, завдяки чому його сценічні образи виглядають легшими та менш театральними.

Захоплення співака високими моделями взуття також підтримали світові бренди. Модний дім Celine розробив для виступу Стайлза в Манчестері ексклюзивні шкіряні кеди. Через високий попит бренд уже пообіцяв запустити цю пару в офіційний продаж.

Високі кеди Гаррі Стайлза знову в моді / Фото з інстаграму Гаррі Ламберта

Схожу тенденцію продемонстрував і бренд Dior Men. Зокрема, у їхній новій колекції високі кеди з розв'язаними шнурками стали головним акцентом образів.

Для багатьох повернення цього взуття пов'язане з ностальгією за епохою вузьких джинсів та популярністю Converse Chuck Taylor. Ці кеди цінували за те, що з часом вони ідеально підлаштовувалися під форму стопи.

Як зауважують редактори Vogue, високі кеди знову актуальні, тому лаконічну пару минулих років варто якомога швидше повернути у свій повсякденний гардероб.

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