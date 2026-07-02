Однак є геніальне й просте рішення, яке дозволить вам забути про купу невидимок і лак для волосся. Про те, як зробити хвіст з каре – детальніше розповідає 24 Канал.

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Як зібрати хвіст з каре?

Головний секрет тривалої стійкості зачіски полягає у правильному розподілі волосся. Замість того, щоб намагатися зачесати все в один пучок, розділіть локони горизонтальним проділом на дві рівні частини – верхню та нижню.

Спочатку вам варто зробити акуратний хвіст з верхньої половини волосся і зафіксувати його тонкою силіконовою гумкою. Після цього слід підняти нижні пасма, які зазвичай найбільше випадають, підтягнути їх угору і з'єднати з уже готовим верхнім хвостом, скріплюючи все разом ще однією гумкою.

Завдяки цьому верхня частина волосся тримає загальну форму, а нижня щільно притискає короткі волоски біля шиї.

Якщо ж ви хочете додати образу легкої недбалості та текстури, перед початком нанесіть на пасма сухий шампунь або сольовий спрей. Вони зроблять волосся слухнянішим, і воно не вислизатиме з рук у найважливіший момент. Наприкінці можна випустити кілька пасом біля обличчя, а сам хвіст злегка розпушити пальцями.

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