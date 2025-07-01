Сукня з чоботами в спеку – головний хіт літа: образ від дівчини Леонардо Ді Капріо

Кінець весни цього року видався доволі прохолодним, тому багато модниць витягнули з шафи свої чоботи, з якими не збирають прощатися навіть влітку. Дівчина Леонардо Ді Капріо показала модний образ з взуттям і сукнею, який захочеться повторити.

Влітку усі ми обираємо комфорт, тож поєднуємо легкі сукні з сандалями, балетками, в’єтнамками та босоніжками, пише 24 Канал. Втім, стильні дівчата вирішили трошки трансформувати звичні для нас аутфіти й представили поєднання сукні з чоботами.

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Чоботи асоціюються у нас з холодною порою року, однак образи з ними на голу ногу, виглядають просто неймовірно. Особливо актуальними є байкерські чоботи та ковбойки, які мають брутальний вигляд.

Дівчата це взуття поєднують з ніжними лляними сукнями, тож образ виглядає досить свіжо та цікаво. Не оминула трендів дівчина Леонардо Ді Капріо, італійська модель Вітторія Черетті.

Образ Вітторії Черетті у Венеції

На вихідних своє грандіозне весілля святкували Джефф Безос та його кохана Лорен Санчес. Серед запрошених гостей був Леонардо Ді Капріо та його дівчина. Після офіційного святкування, прямуючи до водного таксі у Венеції, модель продемонструвала стильний та лаконічний образ.

Вітторія одягнула білу мереживну сукню-кроше на тонких бретелях, поєднавши її з чорним взуттям до колін в байкерському стилі. Красуня додала ніжності аутфіту завдяки кольє з білими перлинами.

Знаменитість розпустила волосся та одягнула чорні сонцезахисні окуляри. Її образ доповнювала чорна сумка Hermes, ручку якої вона обв’язала шовковою хустиною.



Стильний образ Вітторії Черетті / Фото Getty Images

До слова, цей аксесуар також дуже модний цього літа. Дівчата зав’язують густину на голові як головний убір та одягають поверх штанів на талії.

Сукня в поєднанні з чоботами надає образу характеру. Повторити такий аутфіт досить легко, важливо лише підібрати чоботи без підкладки, щоб у спеку вони не перегріли ноги.