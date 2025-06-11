Наймодніше взуття цього літа: варіанти для будь-якого віку

Модниць завжди цікавлять трендові позиції серед взуття, оскільки воно здатне вдало доповнити образ. Цього літа в тренді чимало красивого взуття, тому нам лише залишається обрати для себе варіант, який найбільше до вподоби.

Серед основних тенденцій в моді залишаються загострені носки, низькі підбори, цікаві фактури та класика, пише 24 Канал. Не втратило популярності взуття в базовому кольорі, оскільки незмінно підходить до будь-якого аутфіту.

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Трендове взуття на літо 2025

Яскраві кросівки

Моду заполонили кросівки у яскравих кольорах. Це може бути рожеве, синє, червоне взуття, яке ідеально поєднається з будь-якими яскравими футболками, сукнями чи головними уборами.



Красиве взуття на літню пору / Фото Pinterest

Босоніжки з прозорого матеріалу

Влітку звертайте увагу на босоніжки з прозорими смужками, які чудово виглядають на нозі. Вони непомітні на ногах, тож створюють цікаву родзинку. Таке взуття ідеально підійде для молодих дівчат та жінок.



Ефектне взуття на літню пору / Фото Pinterest

Сатинові туфлі

Модні дизайнери представили на літо туфлі з сатину. Виглядає це взуття дуже елегантно й ефектно, тож чудово стилізуватиметься під костюми, сукні та спідниці.



Красиве взуття на літню пору / Фото Pinterest

Слінгбеки

Для тих, хто любить комфорт – радимо обирати слінгбеки. Низькі підбори дозволять провести на ногах увесь день, та стануть ідеальним доповненням до офісних чи вечірніх образів.



Модне взуття на літню пору / Фото Pinterest

В’єтнамки на підборах

Провідні американські модниці активно демонструють на собі любов до в’єтнамок на підборах. Вони поєднують це взуття з різними фасонами джинсів, штанів та будь-якого іншого вбрання.



Красиве взуття на літню пору / Фото Pinterest

До слова, модним цього літа стало желейне взуття. Воно вже набуває популярності серед молоді. Як воно виглядає – дивіться у нашому матеріалі.