На замітку всім дівчатам: як часто можна фарбувати брови

Дівчата часто вдаються до фарбування брів, щоб підтримувати правильну форму. Інколи волосся не росте рівномірно на обох бровах, тож фарбування надає їм симетричного вигляду. Втім, треба розуміти, що занадто часте фарбування є шкідливим.

Бровиста треба відвідувати з певною періодичністю, пише 24 Канал. Та навіть у випадку, якщо ви самостійно фарбуєте брови вдома, це теж треба робити з певним інтервалом.

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Як часто можна фарбувати брови

Фарба на шкірі добре тримається приблизно 10 днів. Це у випадку, якщо після першої процедури не мочити брови. Уникати перебування у басейні чи ванній радять всі бровисти. Таке обмеження потрібне для того, щоб фарба добре закріпилася на шкірі й не почала своєчасно вимиватися.

Та попри те, що фарба вимивається, все ж таки контур на ній хоч і ледь помітний – залишається, а це означає, що ці місця без проблем можна зафарбувати олівцем для брів.

Попри те, що фарба для брів є більш щадною, ніж фарба для волосся, бровиста варто відвідувати кожних 3 – 4 тижні. У складі все одно містяться хімічні сполуки, тож фарбування кожних 10 днів буде зайвим. Якщо потрібно зробити корекцію через 2 тижні, нічого страшного не станеться, втім в ідеалі профарбовувати брови варто через 3 тижні після першого візиту.



Корекцію варто робити кожних 3 тижні / Фото Pexels

Якщо ходити до майстра з правильним інтервалом, можна підтримувати брови в ідеальній формі. Також майстрині часто використовують хну замість фарби. Тут важливо розуміти для кого підходить один з двох матеріалів. Фарбу рекомендовано використовувати для тих, в кого густі брови.

А от для тих дівчат, які їх трохи перещипали, або ж мають залисини – варто фарбувати брови хною. Вона корисна тим, що добре зафарбовує шкіру, тому чудово підійде для тих, в кого волосинки не ростуть в певних місцях. З професійного погляду, для нормальної шкіри підходять два варіанти, але якщо шкіра жирна – краще вибирати фарбу, а якщо суха – хну.