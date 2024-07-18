Яких помилок варто уникати у догляді за волоссям влітку та що робити, аби захистити та відновити пасма після палючого сонця та купання у водоймах, розповідаємо далі.

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Стандартний графік миття голови

Влітку спекотно, тому волосся може виглядати несвіжим вже наступного дня після миття внаслідок більш інтенсивного виділення поту та себуму. І на це варто зважати. Не потрібно чекати 2 – 3 дні, щоб помити голову, навіть якщо ви так звикли.

Найкраще мити голову влітку за потребою. Нічого страшного в частішому очищенні немає.

Крім того, для регулярного догляду у спекотну пору року більше підійде легкий шампунь, що зволожує, а раз на тиждень – засіб з функцією глибокого очищення.

Один і той самий шампунь на всі випадки

Влітку варто зробити вибір на користь легших засобів для догляду за волоссям, ніж узимку. У холодний період пасмам потрібне живлення та відновлення, а влітку – зволоження та захисту від сонця.

Гарним вибором будуть спеціальні сонячні лінійки: вони адаптовані до літніх потреб волосся і містять UV-фільтри для захисту від впливу ультрафіолету. Освіжити шкіру голови допоможуть також спреї-рефрешери з ефектом, що охолоджує.

Недбале ставлення до сушіння волосся

Сушити волосся влітку варто феном, навіть якщо за вікном спека. Не потрібно боятися пересушити його – сонце зробить це набагато сильніше.

Експерти сходяться на думці, що сушити волосся краще феном і відразу після душу, тому що коли воно мокре, то не ідеально гладке: набухає, піднімається кутикулярний шар, лусочки починають чіплятися одна за одну. У результаті пасма сильніше плутаються, обламуються та пошкоджуються.

Крім того, фен запобігає зневодненню – якщо закрити кутикулярний шар під час сушіння, частина вологи залишається у волоссі, і воно зберігає зволоженість. У мокрого волосся цей шар піднятий, і на сонці вода починає випаровуватися набагато швидше та активніше. В результаті воно втрачає значно більше вологи, ніж від фена, а ультрафіолет псує його, активно руйнуючи структуру.

Купання з розпущеним волоссям

Мокре волосся сильніше плутається і ламається, а в морі й басейні воно активно вбирає сіль і хлор, через що стає ще жорсткішим.

Саме тому у морі краще плавати із зібраними пасмами, а в басейні – у шапочці. Якщо ви пірнаєте з головою, тим більше обов'язково обполіскуйте волосся після купання.

Відсутність підготовки до літа

Літній сезон – це безперервний стрес для волосся від величезної кількості негативних зовнішніх факторів. Якщо не підготуватися до такого впливу, після восени неминуче доведеться розлучатися з пошкодженою довжиною.

Щоб уникнути цієї прикрої ситуації, слід зміцнити домашній догляд. Використовуйте більш легкі текстури, зволожувальні шампуні, маски та кондиціонери, а у відпустку беріть маску, що інтенсивно зволожує, і спеціальний сонцезахисний засіб для волосся.