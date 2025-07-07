Як пережити спеку у місті: ці поради допоможуть вам почуватися комфортно завжди

Пережити спеку у місті це ще та задача. Особливо, якщо поруч немає водойм. Асфальт та будівлі "розпалюються" від високої температури й буквально обпікають тіло.

До того ж дихати у кам'яних джунглях не дуже комфортно. Виходиш на невелику прогулянку, а здається, що пробіг цілий марафон, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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З великою імовірністю, при високій температурі на вулиці, ви відчуєте тепловий стрес. Це процес, коли тіло не встигає охолоджуватись і накопичується надлишок тепла.

Як можна охолодитись у спеку

Регулярне пиття

Під час спеки організм втрачає воду дуже швидко. Саме тому важливо своєчасно "компенсувати" це. Щоб розрахувати кількість води, яку потрібно випити, врахуйте зріст, вагу та спосіб життя.



Як потрібно охолоджувати простір / Фото Pexels

Зверніть увагу! Пити потрібно саме звичайну воду або чай без цукру.

Правильне використання води

Якщо у вас немає можливості сходити в душ, нанесіть трохи холодної води на:

скроні;

зап'ястя.

Лайфхак! Щоб охолоджувальний ефект закріпився на довше, додайте у воду олію м'яти чи евкаліпту.

Охолоджуйте свій простір

Йдеться не тільки про використання вентиляторів та кондиціонерів. Також потрібно:

закривати вікна та штори у години, коли найбільш спекотно;

вимикати прилади, які можуть виділяти тепло.

Зверніть увагу! Також важливо влітку перейти на більш натуральні тканини. Зокрема, краще використовувати бавовняну постіль.

Вживайте легку їжу

Важливо влітку вживати їжу, наповнену водою. Йдеться про фрукти та овочі.



Що необхідно їсти у спеку / Фото Pexels

Якісно спіть

В спеку важливо висипатися. Для цього необхідно: