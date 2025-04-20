Експерти радять додати у своє життя ритуали, які зроблять ранок продуктивнішим і подарують настрій на весь день. Необов'язково виконувати кожен з цих пунктів щодня, варто обрати лише декілька, які підійдуть саме вам, пише 24 Канал.

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Ранкові ритуали, які варто додати у своє життя

Прокидайтесь у той самий час щодня



Як легше прокидатися / Фото Pexels

Правильний режим сну синхронізує ваші циркадні ритми. Це означає, що організм природно готується до пробудження, і ви починаєте день без різкого "виштовхування" будильником.

Не тягніться до телефона одразу після пробудження

Прокручування соцмереж одразу після пробудження це занадто сильне інформаційне навантаження для мозку з самого ранку. Фактично, ви запускаєте стан тривожності ще до того, як організм прокинувся.

Важливо! Найкраще після пробудження побути перші 15 хвилин в тиші.

Легка розминка або рух

Фізична активність активує кровообіг і вивільняє ендорфіни – гормони радості. Непотрібно зранку бігти марафон, достатньо зробити легку розминку. Наприклад, декілька асан з йоги.

Медитація або усвідомлене дихання



Як побороти тривожність, що виникає зранку / Фото Pexels

Вистачить навіть 5 хвилин. Сконцентруйтесь на диханні або спробуйте аудіомедитацію.

Зверніть увагу! Знайти варіанти медитації можна на YouTube.

Ранкове планування

Чітке розуміння пріоритетів допомагає уникнути розпорошення уваги і дає відчуття контролю. Не плануйте багато, достатньо обрати 3 головні справи дня.

Контрастний душ або холодне вмивання



Який душ потрібно приймати зранку / Фото Pexels

Контрастний душ стимулює кровообіг, загартовує і пробуджує. Доведено, що регулярне вмивання холодною водою знижує рівень стресу.