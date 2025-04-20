Эксперты советуют добавить в свою жизнь ритуалы, которые сделают утро более продуктивным и подарят настроение на весь день. Необязательно выполнять каждый из этих пунктов ежедневно, стоит выбрать лишь несколько, которые подойдут именно вам, пишет 24 Канал.
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Утренние ритуалы, которые стоит добавить в свою жизнь
Просыпайтесь в одно и то же время каждый день
Как легче просыпаться / Фото Pexels
Правильный режим сна синхронизирует ваши циркадные ритмы. Это означает, что организм естественно готовится к пробуждению, и вы начинаете день без резкого "выталкивания" будильником.
Не тянитесь к телефону сразу после пробуждения
Прокручивание соцсетей сразу после пробуждения это слишком сильная информационная нагрузка для мозга с самого утра. Фактически, вы запускаете состояние тревожности еще до того, как организм проснулся.
Важно! Лучше всего после пробуждения побыть первые 15 минут в тишине.
Легкая разминка или движение
Физическая активность активирует кровообращение и высвобождает эндорфины – гормоны радости. Не нужно утром бежать марафон, достаточно сделать легкую разминку. Например, несколько асан из йоги.
Медитация или осознанное дыхание
Как побороть тревожность, возникающую утром / Фото Pexels
Хватит даже 5 минут. Сконцентрируйтесь на дыхании или попробуйте аудиомедитацию.
Обратите внимание! Найти варианты медитации можно на YouTube.
Утреннее планирование
Четкое понимание приоритетов помогает избежать распыления внимания и дает ощущение контроля. Не планируйте много, достаточно выбрать 3 главных дела дня.
Контрастный душ или холодное умывание
Какой душ нужно принимать утром / Фото Pexels
Контрастный душ стимулирует кровообращение, закаляет и пробуждает. Доказано, что регулярное умывание холодной водой снижает уровень стресса.