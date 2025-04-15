Чарівна тарілка: лише одне правило дозволить вам легко схуднути до літа

Щоб схуднути до літа, непотрібно виснажувати себе дієтами. Достатньо застосувати "правило тарілки".

Такий метод підійде не тільки для того, аби швидко схуднути. Завдяки цій техніці ви завжди виглядатимете бездоганно, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Що таке "правило тарілки"

Варіацій цього правила достатньо багато. Найпоширеніший варіант "поділу" тарілки такий:

50% – овочі, фрукти та зелень;

25% – білок;

25% – вуглеводи.



Як потрібно харчуватися, аби схуднути / Ілюстрація МОЗ

Тобто, кожного разу, коли ви плануєте поїсти, поділіть тарілку на 3 частини і наповніть їх відповідним типом продуктів. Також не забувайте і про інші правила, що сприятимуть схудненню:

пийте достатньо води;

відмовтеся від рідких калорій (солодкої води та магазинних соків);

обирайте складні вуглеводи, наприклад, крупи чи цільнозерновий хліб;

вживайте корисні жири, наприклад, горіхи.

Отто Стойка Лікар Насолоджуєтеся їжею, але не переїдайте. Не поспішайте під час їжі, щоб повноцінно насолоджуватися стравами. Коли ви їсте занадто швидко або відволікаєтеся – можете з’їсти більше, ніж слід. Не варто нехтувати сигналами про голод і ситість до, під час і після їжі.

Зверніть увагу! Не варто забороняти собі їсти якісь продукти. Навіть "некорисну" їжу можна легко вписати у свій раціон. Головне це знати міру.