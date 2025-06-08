Схуднути за декілька днів реально: просто зробіть це
- Для схуднення та зменшення набряків важливо дотримуватись водного балансу, пити трав'яні чаї та тренуватися.
- Рекомендується мінімізувати споживання солодкого, жирного та алкоголю.
Потрібно розуміти, що схуднення це доволі важкий процес. Аби скинути вагу, потрібно комплексно підійти до цього питання.
Зокрема, варто переглянути ваші звички. Річ у тім, що ви можете щоденно робити те, що провокує появу набряків, здуття та зайвої ваги і зовсім не помічати цього, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
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Виправити цю ситуацію можливо. Для цього необхідно дотримуватись декількох простих порад.
Тримайте водний баланс
Аби позбутися набряків, непотрібно відмовлятися від води. Усе зовсім навпаки. Пийте достатньо води і ви відчуєте, як ваше тіло змінюється у кращу сторону.
Що потрібно робити, аби швидко схуднути в животі / Фото Pexels
Зверніть увагу! Солодка сода, соки, кава з молоком – це рідкі калорії, вони не підтримують водний баланс.
Пийте трав'яні чаї
Трав'яні чаї з липи, ромашки, шипшини, м'яти та листя берези допоможуть:
- прибрати здуття;
- вивести зайву рідину;
- заспокоїти нервову систему;
- схуднути.
Регулярно тренуйтесь
Тренування допоможуть вам підтягнути тіло, прибрати набряки та покращити самопочуття. Необов'язково займатись в залі. Ви можете просто збільшити активність, до прикладу, ввести обов'язкову вечірню прогулянку.
Як легко схуднути в ногах / Фото Pexels
Лайфхак! Спробуйте після тренування відвідувати сауну, хамам чи лазню. Завдяки цьому, ви легко не тільки схуднете, а і покращите якість шкіри.
Перегляньте свій раціон
Постарайтесь мінімізувати солодке, жирне та алкоголь. Натомість потрібно вживати більше продуктів-діуретиків, до таких можна віднести:
- огірки;
- кавун;
- журавлину;
- ананас;
- спаржу;
- петрушку тощо.