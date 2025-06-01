Відпочити за декілька хвилин можливо: спробуйте цей метод

Sunflower Time – унікальний метод, який допоможе відпочити буквально за декілька хвилин. Щоб його застосувати непотрібно нічого окрім сонця.

Суттю цього методу є поведінка аналогічна до соняшника. Так, вам, буквально, необхідно "тягнутися" до сонця, як ця квітка, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як працює Sunflower Time

Метод Sunflower Time передбачає перебування під сонцем протягом певного часового проміжку. Наприклад, під час обідньої перерви.

Річ у тім, що світло сонця сильно впливає на наш організм. Йдеться, зокрема про вітамін D, недостатня кількість якого взимку змушує нас почувати себе погано та стомлено.

Згадайте як під час холодної пори року не хочеться нічого робити. У цей період здається, що ти прокидаєшся уже змученим. Завдяки Sunflower Time з відчуттями втоми та апатії можна попрощатися.

Як застосовувати метод Sunflower Time: