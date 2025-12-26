Усе вирішують крій, фактури та вдалі поєднання. 24 Канал розповідає, як поєднати традиційні мотиви з сучасними силуетами.

Як стилізувати вишиванку на Новий рік?

Вишиванка + денім

Поєднання вишиванки з денімом – один із найпростіших способів "приземлити" етномотиви й зробити їх частиною міського гардероба.

Джинси задають образу невимушеності, а традиційна сорочка – характеру й настрою. Особливо пасуватимуть широкі або wide-leg джинси, а вишиванка як блуза – заправлена частково або повністю.



Поєднання вишиванки з денімом / Фото etnodim

До речі, Vogue теж радив поєднання української сорочки з денімом, наголошуючи на його універсальності. Особливо доречними називали монохромні образи.

Вишиванка + екошкіра

Не менш цікавим є поєднання вишиванки з екошкірою – фактура додає образу виразності та добре підкреслює вишивку, працюючи як контраст до м'якої тканини сорочки.

Особливо вдало виглядають насичені кольори, як-от вишневий, що створює глибокий акцент і водночас красиво перегукується з коралями. Комплект легко зібрати зі спідницею або штанами з екошкіри.

Однотонна вишиванка

Сорочка з вишивкою білим по білому виглядає водночас урочисто й елегантно: орнамент не контрастує, а проявляється в фактурі.

Залежно від крою такий верх може нагадувати навіть класичну блузу – і це додає універсальності. Вишиванку легко вписати у святковий образ без відчуття зайвої "театральності".



Стилізація білої однотонної вишиванки / Фото gaptuvalnya

Цікаво! Подібний фасон для святкування Дня вишиванки обрала перша леді України Олена Зеленська у 2025 році. Це була традиційна полтавська сорочка з широкими рукавами, прикрашеними орнаментом – сіткою з ромбів, у кожен з яких вписали деревце.

