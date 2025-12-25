Є певні відтінки, які точно не сприятимуть тому, щоб рік був енергійним та успішним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дизайнера. Андре Тан виділив кольори, в яких не рекомендує зустрічати Новий рік.

Яких кольорів уникати на Новий рік?

Пастельні відтінки

Ці пастельні відтінки здатні створити відчуття млявості та пасивності. Вони не додають енергії, яка потрібна для активного та успішного року.



Кольори, у яких не варто зустрічати Новий рік / Фото з інстаграму Андре Тана

Синій і блакитний

Дизайнер каже, що ці кольори можуть приглушити вогонь Коня й поставити рік на паузу.



Білий і сірий

Ці кольори створюють відчуття холоду та пустоти. Сірий та білий не дають енергії та можуть викликати емоційну нудьгу.



Неонові кольори

За словами дизайнера, неонові відтінки здатні спричиняти перевтому та відволікати від важливих справ. Саме тому ці відтінки варто уникати.



Астрологи рекомендують обирати певні кольори для зустрічі Нового року, оскільки вони можуть приносити успіх і щастя, пише Vogue. До рекомендованих кольорів входять червоний, оливковий, металік, ніжно-рожевий, бордовий і синій, кожен з яких має свою символіку і вплив.

Які ще поради треба знати?