Есть определенные оттенки, которые точно не будут способствовать тому, чтобы год был энергичным и успешным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм дизайнера. Андре Тан выделил цвета, в которых не рекомендует встречать Новый год.
Читайте также Главный тренд платья на Новый год 2026: оно покоряет все праздничные сезоны
Каких цветов избегать на Новый год?
Пастельные оттенки
Эти пастельные оттенки способны создать ощущение вялости и пассивности. Они не добавляют энергии, которая нужна для активного и успешного года.
Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана
Синий и голубой
Дизайнер говорит, что эти цвета могут приглушить огонь Лошади и поставить год на паузу.
Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана
Белый и серый
Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Серый и белый не дают энергии и могут вызвать эмоциональную скуку.
Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана
Неоновые цвета
По словам дизайнера, неоновые оттенки способны вызывать переутомление и отвлекать от важных дел. Именно поэтому эти оттенки следует избегать.
Цвета, в которых не стоит встречать Новый год / Фото из инстаграма Андре Тана
Астрологи рекомендуют выбирать определенные цвета для встречи Нового года, поскольку они могут приносить успех и счастье, пишет Vogue. К рекомендованным цветам входят красный, оливковый, металлик, нежно-розовый, бордовый и синий, каждый из которых имеет свою символику и влияние.
Какие еще советы надо знать?
Конский хвост является лучшей прической на 2026 год, поскольку он подходит к любому наряду и добавляет образу элегантности.
На Новый год 2026 не стоит надевать старую, изношенную или грязную одежду, чтобы избежать бедности и застоя.