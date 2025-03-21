21 березня, 10:00
Ефективні способи очищення щітки для волосся: ці методи працюють на всі 100%
Основні тези
- Щітку для волосся слід регулярно очищувати, щоб уникнути попадання бруду та бактерій на шкіру голови.
- Рекомендується використовувати воду з шампунем або соду для очищення.
Щітку для волосся потрібно очищувати регулярно. Адже на її поверхні залишаються бруд, жир та залишки косметичних засобів.
Якщо не мити щітку, то весь бруд та бактерій з її поверхні будуть потрапляти на шкіру голови. А це може призвести до дуже небажаних наслідків, пише 24 Канал.
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Як помити щітку для волосся
Спосіб №1: з використанням води та шампуню
- Вийміть всі волоски з щітки за допомогою пінцету або невеликої щіточки.
- Наповніть миску теплою водою та додайте кілька крапель шампуню або мила.
- Потримайте щітку в воді кілька хвилин.
- Знову очищуйте щітку за допомогою маленької щіточки.
- Промийте щітку чистою водою та дайте їй висохнути.
Як очистити щітку від волосин / Фото Pexels
Спосіб №2: з використанням соди
- Змішайте соду з водою до пастоподібного стану.
- Нанесіть цю пасту на щітку й акуратно почистьте зубці за допомогою щіточки.
- Після цього промийте щітку водою та дайте їй висохнути.
Рекомендації для ефективного очищення щітки для волосся:
- Враховуйте матеріал з кого виготовлена щітка. Занадто агресивні мийні засоби можуть пошкодити її.
Чим можна мити щітку для волосся / Фото Pexels
- Мийте щітку теплою водою (уникайте занадто високих температур).
- Просушуйте до кінця щітку перед використанням.