Ефективні способи очищення щітки для волосся: ці методи працюють на всі 100%

Щітку для волосся потрібно очищувати регулярно. Адже на її поверхні залишаються бруд, жир та залишки косметичних засобів.

Якщо не мити щітку, то весь бруд та бактерій з її поверхні будуть потрапляти на шкіру голови. А це може призвести до дуже небажаних наслідків, пише 24 Канал.

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Як помити щітку для волосся

Спосіб №1: з використанням води та шампуню

Вийміть всі волоски з щітки за допомогою пінцету або невеликої щіточки. Наповніть миску теплою водою та додайте кілька крапель шампуню або мила. Потримайте щітку в воді кілька хвилин. Знову очищуйте щітку за допомогою маленької щіточки. Промийте щітку чистою водою та дайте їй висохнути.



Як очистити щітку від волосин / Фото Pexels

Спосіб №2: з використанням соди

Змішайте соду з водою до пастоподібного стану. Нанесіть цю пасту на щітку й акуратно почистьте зубці за допомогою щіточки. Після цього промийте щітку водою та дайте їй висохнути.

Рекомендації для ефективного очищення щітки для волосся:

Враховуйте матеріал з кого виготовлена щітка. Занадто агресивні мийні засоби можуть пошкодити її.



Чим можна мити щітку для волосся / Фото Pexels