Як зміцнити м'язи кору: 5 головних правил, які треба знати

Ідеальний рельєф – бажана картинка в дзеркалі будь-якої дівчини. Та для того, щоб накачати м’язи преса, варто прикласти чимало зусиль. Для красивих кубиків на животі потрібно мати міцний кор.

Прес виглядає красиво, однак зараз дівчат більше цікавить інвестиція в якісні тренування й життя загалом – від постави до продуктивності, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Для зміцнення м’язів кору варто знати кілька секретів, які стануть в нагоді тим, хто любить спорт та доглянуте тіло.

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Прес – не лише скручування

Спалювання поверхневих м’язів не є зовсім ефективним. Краще робити планки, місток чи "мертвий жук". Ці вправи роблять тіло функціональним.

Кор – не лише живіт

М’язи кору охоплюють передню частину тулуба, спину, діафрагму й тазове дно. М’язи кору є таким собі природним корсетом, що підтримує хребет й захищає від травм. Завдяки пропрацьованим м’язам кору в нас буде впевнена постава та легка хода без болю в попереку.



М'язи кору можна зміцнити / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Як тренуються м’язи кору

Під час присідання з вагою, тримання планки, чи балансування на одній нозі, м’язи кору активуються. Саме ці вправи треба інтегрувати у свої базові тренування.

Харчування та відновлення

Сильні м’язи з’являються тоді, коли в житті присутній якісний сон, повноцінний відпочинок та збалансоване харчування. Якщо відсутній білок, здорові жири, то жодні вправи не матимуть ефекту.

До слова! Якщо у вас проблемна зона – живіт, то ми розповіли в нашому матеріалі, як легко та швидко позбутися жирових відкладень.

Головне – послідовність

Найкращою стратегією є регулярні й структуровані тренування. Навіть 10 хвилин на день буде достатньо, щоб назвати тренування регулярними.