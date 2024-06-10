Перевага таких способів у тому, що локони створюються без будь-якого стайлера й впливу гарячих температур. Такі укладки не шкодять волоссю й не руйнують його структуру, тому є абсолютно безпечними. Як накрутити волосся без плойки – далі в матеріалі Lady 24.

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Коси

Якщо ви власниця довгого чи середнього волосся, то створити локони можна одним з найпростіших способів – заплести коси. Так, чим менша кількість і чим тонші косички, тим дрібнішими будуть кучері.

Волосся краще заплітати злегка вологим ввечері, а зранку – розплести. До слова, після кіс волосся довго залишатиметься хвилястим, навіть – без додаткової фіксації.

Пучок

Створити гарні локони можна й у пучку. Так, вологе волосся треба закрутити в тугий пучок і закріпити гумкою. Для кращого результату попередньо краще нанести на волосся гель для вкладання. Такий спосіб теж варто робити на ніч або ж на кілька годин.

Бігуді

Найефективніший та найнадійніший варіант для створення гарних локонів – це бігуді. Років 20 тому найпопулярнішим варіантом були термобігуді, які треба було "варити" у воді й гарячими крутити на волосся.

Втім, у сучасному світі існує безліч варіантів, як просто і безпечно накрутити волосся на бігуді. Трендовим наразі є м'які бігуді, який дозволяє безпечно накрутити волосся. Варто лише пам'ятати, що волосся повинне бути злегка вологим.

Кучері на м'які бігуді: дивіться відео

Якщо ж немає під рукою м'яких бігуді, то скористатися можна й звичайним поясом від халата. Локони також будуть мати неймовірний вигляд, а подруги – навіть не здогадаються, як вам вдалося створити такі локони.

Пояс від халата замість бігуді: дивіться відео

Ефектну укладку з легкими локонами можна створити за допомогою бігуді-липучки. Так, злегка вологе волосся варто накрутити на бігуді й залишити на деякий час. Знімати їх варто вже перед самим виходом з дому.

Локони на бігуді-липучки: дивіться відео

Варто зауважити, що за допомогою великих бігуді-липучок можна створити й укладку для короткого волосся. Так, локони створити не вийде, однак гарна зачіска – гарантована.

Укладка короткого волосся на бігуді-липучки: дивіться відео

Деякі користувачі у мережі також діляться, що бігуді-липучки також варто правильно знімати, щоб отримати гарні локони. Так, бігуді необхідно саме розкручувати, тягнучи пасмо волосся вниз.

Як правильно знімати бігуді-липучки: дивіться відео

Афрокучері на ватні палички

Якщо хочеться створити дрібні афрокучері, то необов'язково мати під рукою спеціальну плойку. В умовах відсутності світла у пригоді стануть звичайнісінькі ватні палички, які знайдуться у кожної. Так, тонке пасмо вологого волосся треба накрутити на паличку, потім скласти її навпіл і зафіксувати тоненькою гумкою.

Такі кучері краще робити на ніч. Окрім того, варто зважати, що накрутка волосся та процес розплетення буде довгим, тому варто до цього підходити з урахуванням планів, щоб все встигнути.

Афрокучері на ватні палички: дивіться відео

Кучері на фольгу

Ще один лайфхак, який можна знайти в мережі, – це кучері на фольгу. Так, необхідно відрізати однакові шматки фольги, скласти її та накрутити волосся. Такі локони створювати дуже просто, адже матеріал легко гнеться й волосся добре фіксуватиметься.

Кучері на фольгу: дивіться відео

Локони на шкарпетки

Неймовірно ефектний вигляд мають і локони, які створили за допомогою шкарпеток. Принцип накрутки волосся схожий до м'яких бігуді, однак у цьому випадку волосся додатково закривається шкарпеткою.

Як накрутити волосся на шкарпетки: дивіться відео

До слова, усі вище локони створюються у техніці Heatless Wave, тобто без використання гарячих стайлерів. Такі способи накрутки волосся є безпечними й не травмують волосся.