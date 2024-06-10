Преимущество таких способов в том, что локоны создаются без какого-либо стайлера и воздействия горячих температур. Такие укладки не вредят волосам и не разрушают их структуру, поэтому являются абсолютно безопасными. Как накрутить волосы без плойки – далее в материале Lady 24.

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Косы

Если вы обладательница длинных или средних волос, то создать локоны можно одним из самых простых способов – заплести косы. Так, чем меньше количество и чем тоньше косички, тем мельче будут кудри.

Волосы лучше заплетать слегка влажными вечером, а утром – расплести. К слову, после кос волосы долго будут оставаться волнистыми, даже – без дополнительной фиксации.

Пучок

Создать красивые локоны можно и в пучке. Так, влажные волосы надо закрутить в тугой пучок и закрепить резинкой. Для лучшего результата предварительно лучше нанести на волосы гель для укладки. Такой способ тоже стоит делать на ночь или же на несколько часов.

Бигуди

Самый эффективный и надежный вариант для создания красивых локонов – это бигуди. Лет 20 назад самым популярным вариантом были термобигуди, которые надо было "варить" в воде и горячими крутить на волосы.

Впрочем, в современном мире существует множество вариантов, как просто и безопасно накрутить волосы на бигуди. Трендовым сейчас есть мягкие бигуди, который позволяет безопасно накрутить волосы. Стоит только помнить, что волосы должны быть слегка влажными.

Кудри на мягкие бигуди: смотрите видео

Если же нет под рукой мягких бигуди, то воспользоваться можно и обычным поясом от халата. Локоны также будут иметь невероятный вид, а подруги – даже не догадаются, как вам удалось создать такие локоны.

Пояс от халата вместо бигуди: смотрите видео

Эффектную укладку с легкими локонами можно создать с помощью бигуди-липучки. Так, слегка влажные волосы стоит накрутить на бигуди и оставить на некоторое время. Снимать их стоит уже перед самым выходом из дома.

Локоны на бигуди-липучки: смотрите видео

Стоит заметить, что с помощью больших бигуди-липучек можно создать и укладку для коротких волос. Так, локоны создать не получится, однако красивая прическа – гарантирована.

Укладка коротких волос на бигуди-липучки: смотрите видео

Некоторые пользователи в сети также делятся, что бигуди-липучки также стоит правильно снимать, чтобы получить красивые локоны. Так, бигуди необходимо именно раскручивать, тянув прядь волос вниз.

Как правильно снимать бигуди-липучки: смотрите видео

Афрокучери на ватные палочки

Если хочется создать мелкие афрокучери, то необязательно иметь под рукой специальную плойку. В условиях отсутствия света пригодятся обычные ватные палочки, которые найдутся у каждой. Так, тонкую прядь влажных волос надо накрутить на палочку, затем сложить ее пополам и зафиксировать тоненькой резинкой.

Такие кудри лучше делать на ночь. Кроме того, стоит учитывать, что накрутка волос и процесс расплетания будет длинным, поэтому стоит к этому подходить с учетом планов, чтобы все успеть.

Афрокучери на ватные палочки: смотрите видео

Кудри на фольгу

Еще один лайфхак, который можно найти в сети, – это кудри на фольгу. Так, необходимо отрезать одинаковые куски фольги, сложить ее и накрутить волосы. Такие локоны создавать очень просто, ведь материал легко гнется и волосы хорошо фиксируются.

Кудри на фольгу: смотрите видео

Локоны на носки

Невероятно эффектный вид имеют и локоны, которые создали с помощью носков. Принцип накрутки волос похож на мягкие бигуди, однако в этом случае волосы дополнительно закрываются носком.

Как накрутить волосы на носки: смотрите видео

К слову, все выше локоны создаются в технике Heatless Wave, то есть без использования горячих стайлеров. Такие способы накрутки волос являются безопасными и не травмируют волосы.