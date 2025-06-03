Образи для дівчат зростом до 165 сантиметрів: ідеальні речі, які витягують силует

Часто дівчатам невисокого зросту важко підібрати вбрання, яке візуально витягне силует, а не ще більше вкоротить його. Втім, є певні речі, які чудово підходять для модниць невисокого росту й ідеально впишуться у їхній гардероб.

Британська редакторка Еллісон Пейєр з ростом 163 сантиметри, склала список вбрання, яке можна носити цього літа й при цьому мати бездоганний вигляд, пише 24 канал з посиланням на Who What Wear.

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Шорти А-силуету

Такі шорти гарно пасують до будь-якого верху та взуття. На низьких дівчатах ця річ має вишуканий вигляд й додає образу легкості.

Капрі

Дівчатам мініатюрної статури капрі рекомендовано носити з підборами. Завдяки такому взуттю дуже вдало можна витягнути силует.

Атлетичні шорти

Ці шорти є поєднанням комфорту й стилю. Їх можна комбінувати з топами, жакетами та балетками.

Вкорочені штани

Штани кльош з вкороченою штаниною повернулися в моді. Вони зручні й небанальні. Красиво виглядають з підборами, подовжують ноги й освіжають образ. Ці штани вже активно носить Белла Хадід.

Скорт

Дівчатам, які люблять мініспідниці, варто додати у свій гардероб скорт – річ, яка приховує під спідницею шорти. Короткі спідниці на дівчатах невисокого росту виглядають досить красиво.

До слова, нещодавно ми розповіли, про найкраще вбрання для жінок після 40 років. Таке вбрання допомагає виглядати молодше, приховати недоліки фігури та створити стильний та елегантний образ.