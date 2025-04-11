3 образи Ельзи Госк, які всі захочуть повторити у квітні: розкішні фото

Шведська модель є справжньою іконою стилю, тому її образи хочуть повторити чимало дівчат зі всього світу. Модниця постійно демонструє цікаві поєднання, які мають стильний та сучасний вигляд. Щоб надихнутися образами шведки, пропонуємо переглянути її найцікавіші виходи.

Ельза Госк є не лише успішною моделлю й засновницею власного бренду одягу Helsa Studio, але й однією з найкраще одягнених жінок на планеті, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Модниця вміє приміряти на собі всі можливі тренди й стилі, поєднуючи дизайнерський одяг з вінтажними речима, які вона купує на блошиних ринках Лос-Анджелеса.

За її інстаграм-сторінкою стежить понад 8 мільйонів прихильників, які надихаються її образами, а ми розповімо про 3 найпопулярніші з них, які можна приміряти цього сезону.

Шкіряна куртка та елегантні штани

Коричневі тони цього року дуже популярні, тому радимо приміряти монохромний аутфіт на основі коричневого поло, бомбера чи куртки й прямих штанів та палаццо. Щоб отримати вишуканий стиль, радимо додати до образу ще сумку бордового кольору.

Тренч і джинси

Короткі тренчі – один із найбільших трендів цього сезону, і Ельза майстерно поєднала цей виріб зі світло-блакитними джинсами та чорними ботильйонами. Додаткового шарму всій цій історії надали ефектні золоті сережки та сумка Dior.

Пальто + берет

Шведка одягнула красиве чорне пальто, поєднавши його з сірими колготами, чорними туфлями у вінтажному стилі, шкіряними рукавицями та красивим беретом.