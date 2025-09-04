Як поєднувати кольори в одязі: Андре Тан дав 3 поради, які працюють завжди
- Андре Тан радить використовувати базові кольори, дотримуватися правила трьох кольорів, та обирати контраст або монохромний стиль для створення гармонійних образів.
- Кобальтовий синій колір знову повернеться в моду у 2025 році, а також очікується повернення виразних принтів.
Андре Тан постійно ділиться зі своїми підписниками модними порадами. Нещодавно дизайнер розповів цікаві лайфхаки, які стосуються стилізації кольору. Він зібрав кілька правил поєднання кольорів, які можуть стати в пригоді кожній.
Створювати гармонійні образи можна не лише на основі певних елементів речей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Щоб аутфіт мав красивий вигляд, потрібно навчитися правильно поєднувати кольори.
Як поєднувати кольори в одязі?
Почніть з бази
За словами Андре Тана, базові кольори поєднуються з усім – це білий, чорний, сірий, бежевий та денім. Вони здатні створити основу для будь-якого образу, до якого можна додати будь-який яскравий елемент. До прикладу, до білої сорочки можна додати чорні штани та зелену сумку.
Андре Тан назвав трендові поєднання / Фото з інстаграму дизайнера
Правило трьох кольорів
Дизайнер наголошує, що в одному образі не повинно бути понад три кольори. Одна річ – базова, друга – додаткова, третя – акцентна. Завдяки такому поєднанню образ може вийти гармонійним. До прикладу, чорні джинси можна поєднати з сірим кардиганом та червоною сумкою.
Андре Тан назвав трендові поєднання / Фото з інстаграму дизайнера
Контраст або монохром
Щоб створити яскравий образ, Андре Тан рекомендує обирати протилежний колір. Для створення монохромного аутфіту потрібно робити ставку на відтінки одного кольору. До прикладу, красивий вигляд має синій костюм та помаранчева сумка. Для монохрому можна обрати темно-синю спідницю в поєднанні з блакитною сорочкою та синьою сумкою.
Андре Тан назвав трендові поєднання / Фото з інстаграму дизайнера
Який відтінок буде культовим цього року?
- У 2025 році кобальтовий повернеться в моду. Кобальтовий синій – колір, який вперше привернув увагу у 2016 році. Тепер він знову повертається в гардероби, тому вже можна купувати для себе цікаві речі.
- Окрім того, модні експерти очікують повернення виразних принтів, зокрема таких фаворитів, як клітинка, горошок і мотив зебри.
