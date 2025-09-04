Как сочетать цвета в одежде: Андре Тан дал 3 совета, которые работают всегда
- Андре Тан советует использовать базовые цвета, придерживаться правила трех цветов, и выбирать контраст или монохромный стиль для создания гармоничных образов.
- Кобальтовый синий цвет снова вернется в моду в 2025 году, а также ожидается возвращение выразительных принтов.
Андре Тан постоянно делится со своими подписчиками модными советами. Недавно дизайнер рассказал интересные лайфхаки, которые касаются стилизации цвета. Он собрал несколько правил сочетания цветов, которые могут пригодиться каждой.
Создавать гармоничные образы можно не только на основе определенных элементов вещей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Чтобы аутфит имел красивый вид, нужно научиться правильно сочетать цвета.
Как сочетать цвета в одежде?
Начните с базы
По словам Андре Тана, базовые цвета сочетаются со всем – это белый, черный, серый, бежевый и деним. Они способны создать основу для любого образа, к которому можно добавить любой яркий элемент. К примеру, к белой рубашке можно добавить черные брюки и зеленую сумку.
Андре Тан назвал трендовые сочетания / Фото из инстаграма дизайнера
Правило трех цветов
Дизайнер отмечает, что в одном образе не должно быть более трех цветов. Одна вещь – базовая, вторая – дополнительная, третья – акцентная. Благодаря такому сочетанию образ может получиться гармоничным. К примеру, черные джинсы можно совместить с серым кардиганом и красной сумкой.
Андре Тан назвал трендовые сочетания / Фото из инстаграма дизайнера
Контраст или монохром
Чтобы создать яркий образ, Андре Тан рекомендует выбирать противоположный цвет. Для создания монохромного аутфита нужно делать ставку на оттенки одного цвета. К примеру, красиво смотрится синий костюм и оранжевая сумка. Для монохрома можно выбрать темно-синюю юбку в сочетании с голубой рубашкой и синей сумкой.
Андре Тан назвал трендовые сочетания / Фото из инстаграма дизайнера
Какой оттенок будет культовым в этом году?
- В 2025 году кобальтовый вернется в моду. Кобальтовый синий – цвет, который впервые привлек внимание в 2016 году. Теперь он снова возвращается в гардеробы, поэтому уже можно покупать для себя интересные вещи.
- Кроме того, модные эксперты ожидают возвращение выразительных принтов, в частности таких фаворитов, как клетка, горошек и мотив зебры.
