Зламала систему: дівчина, що змінила роботу тричі за три роки, назвала кращі поради для пошуку

Пошук роботи – це складний і виснажливий процес, який сам по собі може здаватися додатковою роботою.

Дівчина, яка за останні три роки пережила три звільнення, розповіла, як полегшити пошуки. Що вона радить, розповідаємо далі.

До теми Ніхто не зауважив зміни: у Китаї жінка 14 років ходила на роботу замість своєї сестри

Як шукати роботу без зайвого стресу

34-річна Джованна Вентола з США дуже добре розуміє, наскільки важким є завдання з пошуку роботи, оскільки її звільняли тричі за три роки. Зі свого досвіду дівчина визначила кілька хитрощів, які можуть допомогти спростити пошук роботи, та поділилась ними у тікток-відео.

Мене звільняли тричі за останні три роки. Я працювала в індустрії комерційної нерухомості, і вона повністю змінилася після Covid. Останній раз був найважчим. Ринок праці кардинально відрізняється від того, що було навіть рік тому,

– каже блогерка.

Бувши єдиною людиною у своїй родині та серед друзів, що постала перед труднощами безробіття, Вентола почала публікувати свій досвід у тікток, щоб спілкуватися з іншими людьми, які опинилися в такому ж становищі.

Як дівчина радить шукати роботу: дивіться відео

У березні 2024 року вона створила професійну спільноту, щоб ті, хто шукає роботу, могли обмінюватися своїми порадами та підказками.

Відтак, дівчина дізналась багато корисних лайфхаків. Зокрема, колишня рекрутерка поділилась з Джованною ідеєю, як спланувати тиждень під час безробіття, щоб зберегти структуру та психічний добробут. За її словами, найкраще подавати резюме у понеділок та зранку вівторка, залишаючи середу та четвер вільними днями, а в п’ятницю переглядати відповіді та за потреби подаватися на нові вакансії.

Це пов'язано з тим, що більшість роботодавців, за її досвідом, відкривають вакансії у понеділок, збираючи заявки до вівторка, а у середу та четвер активно аналізують їх та домовляються з кандидатами про співбесіди, тож у ці дні шанси, що резюме помітять не значні. Натомість у п'ятницю деякі компанії знову відкривають вакансії, якщо не набрали достатньої кількості заявок, тому це хороший шанс спробувати знову.

Ми щойно зламали систему, як планувати та керувати власним календарем. Я думаю, що коли є можливість розпоряджатися своїм часом, є відчуття, що ви робите справжню роботу, ви продуктивні, психічне здоров’я просто покращується,

– ділиться Джованна.

Інші поради, які виробила дівчина разом зі спільнотою, включають такі:

Слідкуйте за своїм психічним здоров'ям. Знайдіть людей, які можуть розповісти про свій досвід. Спілкуйтеся з ними якомога більше.

Будьте цілеспрямовані зі своїми ідеями.

Можливо, доведеться відмовитися від свого першочергового уявлення про кар’єру.

Навчіться складати бюджет.

Плануйте на 12 місяців без роботи.

Дізнайтеся, як шукати роботу різними способами. До прикладу, волонтерство допомагає знайомитися з корисними людьми.

Розмовляйте з людьми в ліфтах, у літаках, у парку. Ведіть випадкові розмови.

Джованна Вентола каже, що за всі три роки пошуку робіт вона не чула жодного разу подібних ідей і зараз вони змінюють її підхід кардинально.